Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября
Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за клуб и сборную.
23-летний форвард «Ливерпуля» поразил ворота «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.
Последний раз до этого Нуньес забивал в официальном матче 12 ноября против «Саутгемптона» (3:1), тогда он сделал дубль.
Статистику уругвайца можно изучить здесь.
Это видно сразы, голов 15 или 20 за сезон он забьёт и не больше. Ему очень далеко до супер нападающих
А Кэролл - это просто кентавр, который не понимал ничего и хаотично передвигался на поле.