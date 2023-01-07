Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Сборная Уругвая по футболу Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за клуб и сборную.

23-летний форвард «Ливерпуля» поразил ворота «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.

Последний раз до этого Нуньес забивал в официальном матче 12 ноября против «Саутгемптона» (3:1), тогда он сделал дубль.

Статистику уругвайца можно изучить здесь.

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13 комментариев

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Я Гражданин Мира
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Нуньес никогда не будет забивным нападающим!
Это видно сразы, голов 15 или 20 за сезон он забьёт и не больше. Ему очень далеко до супер нападающих
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Арман Мартиросян
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Ответ Rick Sorkin
У Нуньеса 10 плюс 4 в сезоне. Куча неполных матчей по 50 минут, но его все равно именуют Кэрроллом.
И никто не говорит про Антони, который пока что реально проваливается. А Нуньес по игре очень радует, а реализацию он подкачает, я уверен.
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Nazis auf Speed
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Бревнов расчехлился))
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Lavinka
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Как он смог попасть в створ ворот ?
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Данил Луговский
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Трепещи Холланд, уругвайский Кэролл идет за тобой
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Данил Луговский
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Ответ Rick Sorkin
У Нуньеса 10 плюс 4 в сезоне. Куча неполных матчей по 50 минут, но его все равно именуют Кэрроллом.
А еще миллион сравнений с Холландом, и даже насмешки после суперкубка англии, такая вот история
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Bunyod Turgunov
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Ответ Reece_Jamess
Аж не верится. Я видел это своими глазами
Говоришь как будто это его первый гол в сезоне
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здоровяк
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Ответ Rick Sorkin
У Нуньеса 10 плюс 4 в сезоне. Куча неполных матчей по 50 минут, но его все равно именуют Кэрроллом.
Да сравнивают больше поугарать. Так-то любому видно, чтл потенциал большой у Нуньеса и что делать на поле он отлично знает. В хладнокровии бы прибавить только ему в завершении.
А Кэролл - это просто кентавр, который не понимал ничего и хаотично передвигался на поле.
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Пушка_Кутепова
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Прорвет надеюсь
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Rick Sorkin
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У Нуньеса 10 плюс 4 в сезоне. Куча неполных матчей по 50 минут, но его все равно именуют Кэрроллом.
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ALMANAC
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Это все потому что подтянул английский
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Стаут
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Мозоли прошли, сейчас прорвет
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Reece_Jamess
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Аж не верится. Я видел это своими глазами
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