Нуньес прервал 7-матчевую серию без голов за «Ливерпуль» и сборную Уругвая. Он не забивал с ноября

прервал 7-матчевую серию без голов за клуб и сборную.

23-летний форвард « » поразил ворота «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.

Последний раз до этого Нуньес забивал в официальном матче 12 ноября против «Саутгемптона» (3:1), тогда он сделал дубль.

Статистику уругвайца можно изучить здесь.