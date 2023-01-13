Роналду о хет-трике Испании на ЧМ-2018: «Невероятный момент для сборной Португалии»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2018 FIFA высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о хет-трике в ворота сборной Испании на ЧМ-2018.

На турнире в России Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3) в 1-м туре группового турнира.

– Представьте, хет-трик в ворота Испании на чемпионате мира. Или в ворота Германии, или Франции. Это должно быть чем-то особенным, запоминающимся. Невероятный момент для сборной Португалии. Еще более особенный, ведь мы забили 3 мяча.

– Считаете ли вы, что это был ваш лучший хет-трик?

– Я сделал несколько хет-триков, вы же понимаете. Хет-трик – это всегда что-то особенное. Если честно, мне тяжело выбрать один, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью LiveScore.

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38 комментариев

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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Oleg
Невероятный момент это когда ты сборную выводишь в финал и делаешь ее чемпионом. Вот это невероятно. А хет трик Испании без тренера и последующий вылет в 1/8 от Уругвая это провал.
Забить 6 пенальти и вывести в финал ЧМ это невероятный момент?
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gPk
Ответ MajestySport
Единственный кто своими хет триками приносит пользу команде, особенно в ЛЧ, вообще другая планета для других игроков.
Про азиатскую ЛЧ речь?
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King_X
Ответ Oleg
Невероятный момент это когда ты сборную выводишь в финал и делаешь ее чемпионом. Вот это невероятно. А хет трик Испании без тренера и последующий вылет в 1/8 от Уругвая это провал.
Пхахахахах
Вы блин как эти новенькие веганы(псевдовеганы), которые после слова привет начинают рассказывать о себе и грузить лекциями про мясо 24/7

Аналогично, на любую фразу Криша везде прибегаете со своим кумиром аргом😂

Раз он чемпион, так успокойтесь уже, че везде прибегаете первыми и восславляете его)) че ж так горит-то у вас, вроде грандиозный успех после стольких слабых сезонов и позорных вылетов от Баварий, Ливерпулей, Ром и т.д, а в вас все еще боль
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ udiekemen
Если бы не забил, Португалии бы не вышла из группа
Что ты несёшь? Это был второй тур. И при этом даже при 2-3 Португалия бы прошла в плей-офф у них голов больше чем и у Ирана
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gPk
Ответ Oleg
Невероятный момент это когда ты сборную выводишь в финал и делаешь ее чемпионом. Вот это невероятно. А хет трик Испании без тренера и последующий вылет в 1/8 от Уругвая это провал.
Да ещё какой хет-трик... Коронный с пенальти, шляпа которую пустил Де Хеа, ну и шальной штрафной который у него впервые года за полтора залетел
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Барыга блинами
Но важнее всего, шампунь для стойкости волос Clear Vita Abe - добавил португалец
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ɔculpa
Ответ Oleg
И что? Кому нужны эти голы в плей офф главного турнира в истории? Мы фанаты Роналду не за это его любим, нам важнее торс, кубики на торсе и прическа. Кому нужны эти ваши короли футбола Месси, Марадона и Пеле если они не такие уж красивые?
Торс, кубики, причёска. Такое ощущение, что ты вообще не разбираешься в футболе.
Самое главное – это жилы на шее!
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MajestySport
Единственный кто своими хет триками приносит пользу команде, особенно в ЛЧ, вообще другая планета для других игроков.
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No Full
Ну вот.., теперь будит спортс прошлые подвиги Кристины восхвалять...😱🤣
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Игорь Климов
Ответ Mancar Camoran 2.0
Рановато деда на воспоминания о молодости потянуло.
На пенсии Кринж7 решил вспомнить прошедшие матчи, ну, и о себе тоже)
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Molzahn
Идеальный чемпионат мира в мечтах роналду (с растущим уровнем конкурентоспособности соперников):
Группа - Фареры, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта
1/8 финала - Литва
1/4 финала - Азербайджан
1/2 финала - Эстония
Финал - Мальмё 💪
+2
-2
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Игорь Климов
Опять этот Португалец7 позорится говоря исключительно о себе, а про свою команду даже слова не сказал.
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&_Bishep_&
Этот хет-трек в первом туре ЧМ самым важным назвать трудно. Тем более тогда многие думали что Испания и Португалия вообще без проблем выйдут из группы. А вот кэмбековские хет-треки в ответных матчах ЛЧ после выездных 0-2 ( Турин, Мадрид) на самом деле имели вес.
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Форман21
Ответ Ragnar.lothbrock
Были бы у него левые пенки в каждом матче, тогда у него тоже были бы голы. Просто криш не проект УЕФА, а пахарь как и все легенды футбола
Если бы были, он бы отдал бы такой ассист, как Месси с голландцами или отвозил бы кого-нибудь как Гвардиолу?
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Oleg
И что? Кому нужны эти голы в плей офф главного турнира в истории? Мы фанаты Роналду не за это его любим, нам важнее торс, кубики на торсе и прическа. Кому нужны эти ваши короли футбола Месси, Марадона и Пеле если они не такие уж красивые?
> нам важнее торс, кубики на торсе и прическа.

Жилы, жилы же ещё.
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Benner
Ответ Александра Александрова
Я помню прекрасно это хет-трик штрафной и пенальти были назначены после его нырков , потому что он 1в 1 даже Пике обыграть не мог , когда был рядом с ним сразу просто падал, потому что ничего другого не умеет )))
Да там еще и Дыр Хеа ему подсобил, пропустив мяч между рук от слабенького удара
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Mancar Camoran 2.0
Рановато деда на воспоминания о молодости потянуло.
+1
0
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Ragnar.lothbrock
Ответ Барсик Юрана
0 голов в плей-офф ЧМ
Были бы у него левые пенки в каждом матче, тогда у него тоже были бы голы. Просто криш не проект УЕФА, а пахарь как и все легенды футбола
+1
-3
-2
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Александра Александрова
Я помню прекрасно это хет-трик штрафной и пенальти были назначены после его нырков , потому что он 1в 1 даже Пике обыграть не мог , когда был рядом с ним сразу просто падал, потому что ничего другого не умеет )))
+13
-3
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Назар Игорь
"Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы где вместе рубились они" Криштиану есть что вспомнить, прекрасная карьера.
0
-1
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Пирс Морган
Ответ Oleg
Невероятный момент это когда ты сборную выводишь в финал и делаешь ее чемпионом. Вот это невероятно. А хет трик Испании без тренера и последующий вылет в 1/8 от Уругвая это провал.
Да, Кавани тогда постарался)
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Пирс Морган
Ответ Фанат Аль-Насра
По-сути это был единственный матч ЧМ у Роналду ,где он по-настоящему тащил ,в остальных за 5 ЧМ ничем не отличался ,в плей-оффе вообще хуже Дзюбы играл
Но у Дзюбы есть гол в плей-офф ЧМ, а у Роналду нет)
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rigobersong
Месси 2 раза лучший игрок ЧМ, 2 финала, чемпионство. Сидит тише воды, ниже травы:)) Эта же бегает везде, я, я, я:))

Правильно про него Голубочкин сказал:))

https://youtu.be/r4hZiTmpFdg
+6
-5
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Пако
"Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой"" (С)
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Ascar Shatmanov
Спасибо за хет-трик Атлетико, легендище🤍🖤
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