Роналду о хет-трике Испании на ЧМ-2018: «Невероятный момент для сборной Португалии»
Криштиану Роналду рассказал о хет-трике в ворота сборной Испании на ЧМ-2018.
На турнире в России Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3) в 1-м туре группового турнира.
– Представьте, хет-трик в ворота Испании на чемпионате мира. Или в ворота Германии, или Франции. Это должно быть чем-то особенным, запоминающимся. Невероятный момент для сборной Португалии. Еще более особенный, ведь мы забили 3 мяча.
– Считаете ли вы, что это был ваш лучший хет-трик?
– Я сделал несколько хет-триков, вы же понимаете. Хет-трик – это всегда что-то особенное. Если честно, мне тяжело выбрать один, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью LiveScore.
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Вы блин как эти новенькие веганы(псевдовеганы), которые после слова привет начинают рассказывать о себе и грузить лекциями про мясо 24/7
Аналогично, на любую фразу Криша везде прибегаете со своим кумиром аргом😂
Раз он чемпион, так успокойтесь уже, че везде прибегаете первыми и восславляете его)) че ж так горит-то у вас, вроде грандиозный успех после стольких слабых сезонов и позорных вылетов от Баварий, Ливерпулей, Ром и т.д, а в вас все еще боль
Самое главное – это жилы на шее!
Группа - Фареры, Люксембург, Лихтенштейн, Мальта
1/8 финала - Литва
1/4 финала - Азербайджан
1/2 финала - Эстония
Финал - Мальмё 💪
Жилы, жилы же ещё.
И битвы где вместе рубились они" Криштиану есть что вспомнить, прекрасная карьера.
Правильно про него Голубочкин сказал:))
https://youtu.be/r4hZiTmpFdg
Преданья старины глубокой"" (С)