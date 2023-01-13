Роналду о хет-трике Испании на ЧМ-2018: «Невероятный момент для сборной Португалии»

Криштиану Роналду рассказал о хет-трике в ворота сборной Испании на .

На турнире в России Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3) в 1-м туре группового турнира.

– Представьте, хет-трик в ворота Испании на чемпионате мира. Или в ворота Германии, или Франции. Это должно быть чем-то особенным, запоминающимся. Невероятный момент для сборной Португалии. Еще более особенный, ведь мы забили 3 мяча.

– Считаете ли вы, что это был ваш лучший хет-трик?

– Я сделал несколько хет-триков, вы же понимаете. Хет-трик – это всегда что-то особенное. Если честно, мне тяжело выбрать один, – сказал нападающий « » и сборной Португалии в интервью LiveScore.

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