Криштиану Роналду: «Фергюсон для меня как футбольный отец. В том, кем я стал, есть и его заслуга»
Криштиану Роналду высоко отозвался об экс-тренере «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне.
«Босс был лидером, каждый игрок следовал за ним. Я много, много раз говорил, что он для меня как один из футбольных отцов.
Когда я оказался в «МЮ» в 18, он поставил меня куда было нужно. Он многому меня научил. В том, кем я стал, есть и его заслуга. Я благодарен за то, что он сделал для меня», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».
Уймись уже 🤡
Фергюсон топ-тренер.