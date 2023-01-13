Криштиану Роналду: «Фергюсон для меня как футбольный отец. В том, кем я стал, есть и его заслуга»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Алекс Фергюсон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высоко отозвался об экс-тренере «Манчестер Юнайтед» Алексе Фергюсоне.

«Босс был лидером, каждый игрок следовал за ним. Я много, много раз говорил, что он для меня как один из футбольных отцов.

Когда я оказался в «МЮ» в 18, он поставил меня куда было нужно. Он многому меня научил. В том, кем я стал, есть и его заслуга. Я благодарен за то, что он сделал для меня», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Леонид Ботвинник
Вторым. Не лучшим.
Второй или первый. Всё субъективно. Лично для меня всегда первый, как и для миллионов фанатов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ GuruFutbola
Странное заявление
В чем странность? Ваш портрет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ на войне как на войне
🤮= адекватный футбольный фанат, т.е. Вы
Странное заявление
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Позор, Александра Александрова, под женским ником писать мужчине
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Ответ Великий Алонсо
Фергюсон помог стать Криштиану тем самым лучшим игроком планеты 21 века. Огромное ему уважение 🙏
Вторым. Не лучшим.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Леонид Ботвинник
Все это слова обиженной бывшей звезды. Мы не знаем, что говорил Тен Хаг , а бумага все стерпит. Кстати по клубу роналду тоже прошёлся.
Мы знаем всё. Вы знаете всё. Обижаться ему на кого? На мелочь под ногами типа ханга? Смешно. По клубу сказал что не развивается и застыл в тех годах, когда он пришел в МЮ впервые
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
А ты так обосрал людей, которые в люди тебя выбили , одним словом позорище !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ GuruFutbola
Думаешь?
🤮= адекватный футбольный фанат, т.е. Вы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Ответ на войне как на войне
Уверен? Фергюсона и его сторонников отстранили от решения вопросов МЮ после ухода Сульшера. Роналду итак собирался уйти из МЮ, зачем ему это всё? Может последний подарок в знак благодарности шефу? Ведь клуб и фанатов Роналду не тронул. Он говорил о Глейзерах и, конечно, о Ханге (На публику он говорит одно, на самом деле другое. Он меня не уважает, я его тоже).
Все это слова обиженной бывшей звезды. Мы не знаем, что говорил Тен Хаг , а бумага все стерпит. Кстати по клубу роналду тоже прошёлся.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
А как же "Светоч" Бышовец"?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Meylis Annaberdiyew
Адекватный футбольный фанат это ты , бро это уже слишком 🤡
Думаешь?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Игорь Климов
Долго не было слышно этого Португальца7 после эпичной победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, где Лео Месси ещё стал и MVP этого турнира, и вот появился этот Кринж7 со своими никому не нужными мемуарами. Фергюсон топ-тренер.
Да уймись ты уже🤮
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Ответ j30
сначала подумал что он про фергюсона из юфс
Тот брат.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Ответ Владислав Харламов
Думаю, Ферги не ожидал, что ты превратишься в жилистый фрукт
Уверен? Фергюсона и его сторонников отстранили от решения вопросов МЮ после ухода Сульшера. Роналду итак собирался уйти из МЮ, зачем ему это всё? Может последний подарок в знак благодарности шефу? Ведь клуб и фанатов Роналду не тронул. Он говорил о Глейзерах и, конечно, о Ханге (На публику он говорит одно, на самом деле другое. Он меня не уважает, я его тоже).
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
сначала подумал что он про фергюсона из юфс
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Meylis Annaberdiyew
Ответ GuruFutbola
Кринж пытается обелить себя как может, но с адекватными фанатами футбола это не прокатит ☝🏻
Адекватный футбольный фанат это ты , бро это уже слишком 🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isfandiyor Murodzoda
Ответ QWertY
Ферги, конечно, крут. Сделал из бегунка обладателя золотого мяча
А ты из себя....
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Meylis Annaberdiyew
Ответ Игорь Климов
Долго не было слышно этого Португальца7 после эпичной победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, где Лео Месси ещё стал и MVP этого турнира, и вот появился этот Кринж7 со своими никому не нужными мемуарами. Фергюсон топ-тренер.
А причем здесь сборной Аргентина или Месси, человек сказал благодарность великому тренера
Уймись уже 🤡
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
angry horse
Жаль, что отец вовремя не дал тебе затрещину. Бэкс, например, от него бутсой по лицу получал😎
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
Думаю, Ферги не ожидал, что ты превратишься в жилистый фрукт
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Криш закончил с карьерой футболиста, теперь раздает интервью
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toni_Montana
Мемуары что ли
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Долго не было слышно этого Португальца7 после эпичной победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, где Лео Месси ещё стал и MVP этого турнира, и вот появился этот Кринж7 со своими никому не нужными мемуарами.
Фергюсон топ-тренер.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
а Пирс Морган как мать
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ферги, конечно, крут. Сделал из бегунка обладателя золотого мяча
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий