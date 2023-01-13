Криштиану Роналду: «10-ю ЛЧ «Реала» я не забуду никогда. Игроки, болельщики – все были одержимы победой»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду назвал наиболее запоминающийся момент в карьере.

«В мадридском «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но «Десима» (10-я победа «Реала» в Лиге чемпионов, случившаяся в 2014 году – прим. Sports.ru) была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа.

«Десима» с мадридским «Реалом» – момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду.

Когда вы подписываете контракт с мадридским «Реалом», вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода одержимость, все были одержимы тем, чтобы завоевать ее в десятый раз. Этот момент был самым особенным, это произошло на моей родине, в Лиссабоне.

Каждый фанат хотел этого. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью LiveScore.

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год и 4 раза выигрывал с клубом Лигу чемпионов.

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29 комментариев

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corazón blanco
Ответ Александра Александрова
Это когда Рамос из офсайда бабахнул ?) вяликий момент кончено )
Что-то новенькое. Не знал, что при подаче углового фиксируются офсайды.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александра Александрова
Это когда Рамос из офсайда бабахнул ?) вяликий момент кончено )
Не такой великий, конечно,как матч Барселона-ПСЖ.
+1
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0
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Team_Coach
Ответ Макс Кидалов
Как же не хватает сейчас такого игрока как Роналду, вот это игрок был в своё время, легенда футбола, всегда одержим победами был, один из лучший игроков в истории футбола. Вообщем, через лет 5-6 вот такие комменты будет писать про роналду, я уверен, даже те кто его не любят. Не знаю почему так, но почему то после завершения карьеры к игрокам относятся с уважением и без хейта.Это так я просто мысль свою решил написать, не судите строго
Все правильно ты написал, даже сейчас меньше хейта. Все равно он один из лучших фруктов и это не вычеркнуть его поведением. Он это доказал игрой и отношением, а сейчас немного поплыл, но возможно, как Ибра рестарт произойдет и увидем еще его в Европе.
+3
0
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Anton Kortenko
у арабского принца теперь есть много времени на восспоминания о былом. может книжку напишет. сам. от руки.
Может и напишет. И ещё кучу лямов на этом заработает.
+4
0
+4
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Lana Rhoades
Ответ Макс Кидалов
Как же не хватает сейчас такого игрока как Роналду, вот это игрок был в своё время, легенда футбола, всегда одержим победами был, один из лучший игроков в истории футбола. Вообщем, через лет 5-6 вот такие комменты будет писать про роналду, я уверен, даже те кто его не любят. Не знаю почему так, но почему то после завершения карьеры к игрокам относятся с уважением и без хейта.Это так я просто мысль свою решил написать, не судите строго
+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Kortenko
у арабского принца теперь есть много времени на восспоминания о былом. может книжку напишет. сам. от руки.
0
-3
-3
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Александра Александрова
Это когда Рамос из офсайда бабахнул ?) вяликий момент кончено )
+2
-4
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Игорь Новиков
Ответ corazón blanco
Да, тогда радости у них не было предела, все-таки для многих игроков это была первая победа в Лиге чемпионов, это сейчас уже многие стали 5-кратными победителя самого престижного клубного турнира. Хотя Модрич и Кроос радовались этой весной после финанльного свистка также, как и в первый раз. Это говорит о многом, ненасытные)
Только с таким настроем и становятся великими.
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corazón blanco
Ответ Игорь Новиков
Еще забавно было, как игроки ворвались на прессуху Анчи. И Модрич технично бутылочку воды увел со стола))
Да, тогда радости у них не было предела, все-таки для многих игроков это была первая победа в Лиге чемпионов, это сейчас уже многие стали 5-кратными победителя самого престижного клубного турнира. Хотя Модрич и Кроос радовались этой весной после финанльного свистка также, как и в первый раз. Это говорит о многом, ненасытные)
+4
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danik 258808
Ответ qdr1k
А у Бэйла 5 ЛЧ 🤪
Как и у Модрича, Кросса, Каземиро, Карвахаля, Марсело, Начо, Бензема, самого Роналду, может кого то забыл)
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danik 258808
Ответ Злобный Конь
Кстати, а Роналдо никогда не выигрывал ЛЧ... Хотя двукратный чемпион мира.
У него вообще в лч как то не шло, всего около 15 голов в турнире забил
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Anton Kortenko
легендарный сезон. лучший мадридский ДиМа, топовый Бэйл. Рамос стал атцом, кудрявый Пепе, старина Кас в воротах. жаль сам Рон весной сломался. хотя всё равно Баварию вынесли с Рамосом.
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corazón blanco
Ответ qdr1k
А у Бэйла 5 ЛЧ 🤪
Ну так-то у Роналду тоже 5 побед в Лиге чемпионов)
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Злобный Конь
Кстати, а Роналдо никогда не выигрывал ЛЧ... Хотя двукратный чемпион мира.
+1
0
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Sevuska
Это была знатная охота !
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mr kovalsky
Ответ qdr1k
А у Бэйла 5 ЛЧ 🤪
И у Начо
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Игорь Новиков
Ответ corazón blanco
Еще запомнился легендарный забег Хаби Алонсо с трибуны к игрокам, которые поздравляли все Серхио, захватывающий момент.
Еще забавно было, как игроки ворвались на прессуху Анчи. И Модрич технично бутылочку воды увел со стола))
+5
0
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qdr1k
А у Бэйла 5 ЛЧ 🤪
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Фанат спорта01
Всё же уход из реала главная ошибка Криштиану.
Мог бы выиграть ещё пару золотых мячей и ЛЧ
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-1
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белошип
Ответ corazón blanco
Еще запомнился легендарный забег Хаби Алонсо с трибуны к игрокам, которые поздравляли все Серхио, захватывающий момент.
Помню)
Жаль,что Алонсо пропустил тот легендарный матч из-за глупой жёлтой)
+3
0
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Макс Кидалов
Как же не хватает сейчас такого игрока как Роналду, вот это игрок был в своё время, легенда футбола, всегда одержим победами был, один из лучший игроков в истории футбола. Вообщем, через лет 5-6 вот такие комменты будет писать про роналду, я уверен, даже те кто его не любят. Не знаю почему так, но почему то после завершения карьеры к игрокам относятся с уважением и без хейта.Это так я просто мысль свою решил написать, не судите строго
+35
-6
+29
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Фанат спорта01
Ответ Барсик Юрана
А теперь доедает тухлый кебаб в пустыне...
Ну тухлый кебаб не доедает в этом я уверен
+1
0
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Barsa! bolshe chem klub
Кринж зря вчера приплелся к Бетису.

Он не думал что Тер штеген в форме
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-4
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Барсик Юрана
А теперь доедает тухлый кебаб в пустыне...
0
-3
-3
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corazón blanco
Ответ белошип
92:48 Спасибо тебе Серёжа)
Еще запомнился легендарный забег Хаби Алонсо с трибуны к игрокам, которые поздравляли все Серхио, захватывающий момент.
+4
0
+4
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