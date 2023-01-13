Криштиану Роналду: «10-ю ЛЧ «Реала» я не забуду никогда. Игроки, болельщики – все были одержимы победой»
Криштиану Роналду назвал наиболее запоминающийся момент в карьере.
«В мадридском «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но «Десима» (10-я победа «Реала» в Лиге чемпионов, случившаяся в 2014 году – прим. Sports.ru) была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа.
«Десима» с мадридским «Реалом» – момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду.
Когда вы подписываете контракт с мадридским «Реалом», вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода одержимость, все были одержимы тем, чтобы завоевать ее в десятый раз. Этот момент был самым особенным, это произошло на моей родине, в Лиссабоне.
Каждый фанат хотел этого. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью LiveScore.
Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год и 4 раза выигрывал с клубом Лигу чемпионов.
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