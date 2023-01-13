Криштиану Роналду: «10-ю ЛЧ «Реала» я не забуду никогда. Игроки, болельщики – все были одержимы победой»

назвал наиболее запоминающийся момент в карьере.

«В мадридском « » всегда думают о . Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но «Десима» (10-я победа «Реала» в Лиге чемпионов, случившаяся в 2014 году – прим. Sports.ru) была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа.

«Десима» с мадридским «Реалом» – момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду.

Когда вы подписываете контракт с мадридским «Реалом», вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода одержимость, все были одержимы тем, чтобы завоевать ее в десятый раз. Этот момент был самым особенным, это произошло на моей родине, в Лиссабоне.

Каждый фанат хотел этого. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом», – сказал нападающий « » и сборной Португалии в интервью LiveScore.

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год и 4 раза выигрывал с клубом Лигу чемпионов.