Минин считает Шнякина лучшим комментатором ЧМ-2022: «У него сейчас волна популярности. Яркую личность и любят, и ненавидят»

Станислав Минин в интервью Sports.ru высказался о комментаторе .

– Объясни, почему тебя любят, а того же Шнякина – не особо?

– Начнем с того, что комментаторы у нас раздутые фигуры. Наверное, потому что долгое время футбол был не очень качественный, поэтому и комментаторы стали такими звездами. Может быть, потому что у нас такая логоцентричная культура, которая зациклена на слове. И нам важно не только что делается, а как об этом рассказывается.

Что касается Шнякина, то у него сейчас волна популярности. Я видел итоги опросов на Спортсе, где выбирали лучшего и худшего комментатора. И там, и там Шнякин оказался высоко. Да, бывает такое, что антирейтинг и рейтинг одинаково высокие. Это характерно для мира политики, где яркую личность и любят, и ненавидят.

Честно, я не понимаю, за что хейтят Диму Шнякина. Ни по-человечески, ни профессионально. Дима тоже очень рефлексирующий человек, он много анализирует, думает о профессии и любит игру. Плюс он работает со словом и позволяет себе чуть больше, чем некоторые другие комментаторы. Думаю, это людей и задевает.

Но если бы я выбирал лучшего комментатора , то назвал бы Шнякина, – сказал комментатор.

«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина