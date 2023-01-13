Минин считает Шнякина лучшим комментатором ЧМ-2022: «У него сейчас волна популярности. Яркую личность и любят, и ненавидят»

Теги телевидение ЧМ-2022 Дмитрий Шнякин Матч ТВ Станислав Минин Футбол

Станислав Минин в интервью Sports.ru высказался о комментаторе Дмитрии Шнякине.

– Объясни, почему тебя любят, а того же Шнякина – не особо?

– Начнем с того, что комментаторы у нас раздутые фигуры. Наверное, потому что долгое время футбол был не очень качественный, поэтому и комментаторы стали такими звездами. Может быть, потому что у нас такая логоцентричная культура, которая зациклена на слове. И нам важно не только что делается, а как об этом рассказывается.

Что касается Шнякина, то у него сейчас волна популярности. Я видел итоги опросов на Спортсе, где выбирали лучшего и худшего комментатора. И там, и там Шнякин оказался высоко. Да, бывает такое, что антирейтинг и рейтинг одинаково высокие. Это характерно для мира политики, где яркую личность и любят, и ненавидят.

Честно, я не понимаю, за что хейтят Диму Шнякина. Ни по-человечески, ни профессионально. Дима тоже очень рефлексирующий человек, он много анализирует, думает о профессии и любит игру. Плюс он работает со словом и позволяет себе чуть больше, чем некоторые другие комментаторы. Думаю, это людей и задевает.

Но если бы я выбирал лучшего комментатора ЧМ-2022, то назвал бы Шнякина, – сказал комментатор.

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15 комментариев

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as009595@icloud.com
Шнякина никак не могу воспринимать как комментатора🙈
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здоровяк
Ответ ster3
Шнякин с Трушечкиным неудачно провели финал. На такой эмоциональный матч надо было ставить Черданцева или наподобии ему кого-то. Вот он бы дал огонь на этом матче!
Удивлен, что кто-то до сих пор положительно воспринимает визги Черданцева с его синдромом Туретта
+1
0
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Hong Kil
Надо все же доводить до читателя, кто такой этот Минин, что бы его мнением заинтересоваться. Потому что возникает стойкое ощущение, что следом выложат мнение Пожарского. Тем более когда источник "Глебчик".
+3
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+3
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Арсений Элин
После массового ухода более менее неплохих комментаторов с матча у них Шнякин топ))на это можно только одно сказать....первый парень на деревне,а в деревне один дом!!!
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Фарит Абдрашитов
Даже отвратительный Генич получше Шнягина будет.
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ster3
Шнякин с Трушечкиным неудачно провели финал. На такой эмоциональный матч надо было ставить Черданцева или наподобии ему кого-то. Вот он бы дал огонь на этом матче!
+1
-1
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krupin82
Нет сейчас хороших комментаторов.До того же Розанова им всем как до Китая раком
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да ну на
Ответ Милчик
Да он 0 в комментировании. Идет матч, между футболистами возникла потасовка и не ясно из-за чего и вместо того, чтобы объяснить зрителям, он байки беспоконеные свои травит. Истории нужно, конечно, рассказывать, но своевременно и к месту. Пусть у Минина поучится, послушает его эфиры что ли.
Да хрен с ним ... бубнит что то и бубнит. Мы же футбол не из за комментаторов смотрим. Этот, как его там , Шнякин, последний из Могикан.
Тех что сейчас набрали и тугодумы, и рожи какие то ЛГБТ-шные.
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-4
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Kubinec_
> шнягин
> яркий
Этому господину больше не наливайте
+1
0
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Подкат Пенальтьевич
Эти опросы показатель нынешнего уровня сотрудников Матч тв. На фоне Черданцева и Губерниева Шнякин уже кажется не таким плохим комментатором.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DroDmit11
Шнякин лучший на ЧМ комментатор был
+1
-3
-2
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DroDmit11
Ответ Михо
Минин и Неценко сейчас топ
Неценко невозможно слушать
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Минин и Неценко сейчас топ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Да он 0 в комментировании. Идет матч, между футболистами возникла потасовка и не ясно из-за чего и вместо того, чтобы объяснить зрителям, он байки беспоконеные свои травит. Истории нужно, конечно, рассказывать, но своевременно и к месту. Пусть у Минина поучится, послушает его эфиры что ли.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гуреу
Любой другой только не Шнякин .....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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