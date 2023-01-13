Минин считает Шнякина лучшим комментатором ЧМ-2022: «У него сейчас волна популярности. Яркую личность и любят, и ненавидят»
Станислав Минин в интервью Sports.ru высказался о комментаторе Дмитрии Шнякине.
– Объясни, почему тебя любят, а того же Шнякина – не особо?
– Начнем с того, что комментаторы у нас раздутые фигуры. Наверное, потому что долгое время футбол был не очень качественный, поэтому и комментаторы стали такими звездами. Может быть, потому что у нас такая логоцентричная культура, которая зациклена на слове. И нам важно не только что делается, а как об этом рассказывается.
Что касается Шнякина, то у него сейчас волна популярности. Я видел итоги опросов на Спортсе, где выбирали лучшего и худшего комментатора. И там, и там Шнякин оказался высоко. Да, бывает такое, что антирейтинг и рейтинг одинаково высокие. Это характерно для мира политики, где яркую личность и любят, и ненавидят.
Честно, я не понимаю, за что хейтят Диму Шнякина. Ни по-человечески, ни профессионально. Дима тоже очень рефлексирующий человек, он много анализирует, думает о профессии и любит игру. Плюс он работает со словом и позволяет себе чуть больше, чем некоторые другие комментаторы. Думаю, это людей и задевает.
Но если бы я выбирал лучшего комментатора ЧМ-2022, то назвал бы Шнякина, – сказал комментатор.
«Я сочинял эротические гороскопы. Возможно, сломал кому-то жизнь». Большое интервью Станислава Минина
Тех что сейчас набрали и тугодумы, и рожи какие то ЛГБТ-шные.
> яркий
Этому господину больше не наливайте