Журавель об эмоциях на ЧМ-2022: «Люди в аргентинском секторе рыдали после пенальти, и у меня тоже брызнули слезы. Самое сильное, что я испытывал на футболе, а может, и в жизни»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу телевидение болельщики Sports.ru ЧМ-2022 Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель рассказал о самых эмоциональных моментах ЧМ-2022.

«На ЧМ-2022 было два момента, когда я точно мог сказать: все, у меня больше нет сил и нет места для новых эмоций. Оба рубежа – матчи Аргентины и пенальти в них.

Я ходил на серии в аргентинский сектор, чтобы поймать максимум. И знаете, это, пожалуй, самое сильное, что я испытывал на футбольном матче. А может, и в жизни.

Я был среди людей, которые находились на грани нервного срыва. Это точно было самым важным событием в их жизнях. И оба раза после решающих ударов все они рыдали навзрыд – взрослые мужчины, женщины, подростки и просто мальчишки…

Сквозь плач они кричали одну фразу: «Мы чемпионы мира!» В этой суматохе я и сам не заметил, как у меня брызнули слезы из глаз.

Я спрашивал себя: «Блин, почему?» Мне же нет никакого дела до Месси и Аргентины! Но вот так это работает. Среди людей, переживающих пик эмоций, ты чувствуешь невероятную сопричастность.

Я честно душил слезы, чтобы не быть перед камерой слишком сентиментальным. Но когда в ночь после финала сел за монтаж, снова расплакался. Спустя пару дней я получил много признаний от знакомых, что они тоже не удержались, смотря этот видос. И тогда я успокоился.

Это не просто глупая сентиментальность – это и есть жизнь. Черт возьми, это ведь те переживания, из-за которых мы живем!» – написал комментатор «Матч ТВ» в колонке для Sports.ru.

«Пик катарских гуляний – 3% от Никольской». Колонка Тимура Журавеля о ЧМ-2022

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7 комментариев

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Easy Tiger
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Ответ Жора где ты был?
Тимур Журавель брызнул на финале!
На очки
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Rule1
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Грамматика покинула чат :)
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counsel
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Ответ EnzoAmatera
Мамое? Редакторы уже в пьют походу)
«В пьют» - точно
+4
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wenk
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Мамая тучшая ковость шня!
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EnzoAmatera
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Мамое? Редакторы уже в пьют походу)
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Жора где ты был?
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Тимур Журавель брызнул на финале!
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paratruper17
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Автор новость тоже писал на эмоциях? Или появилось новое слово: "Мамое" вместо "Самое"?
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