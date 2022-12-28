Журавель об эмоциях на ЧМ-2022: «Люди в аргентинском секторе рыдали после пенальти, и у меня тоже брызнули слезы. Самое сильное, что я испытывал на футболе, а может, и в жизни»

рассказал о самых эмоциональных моментах ЧМ-2022.

«На ЧМ-2022 было два момента, когда я точно мог сказать: все, у меня больше нет сил и нет места для новых эмоций. Оба рубежа – матчи и пенальти в них.

Я ходил на серии в аргентинский сектор, чтобы поймать максимум. И знаете, это, пожалуй, самое сильное, что я испытывал на футбольном матче. А может, и в жизни.

Я был среди людей, которые находились на грани нервного срыва. Это точно было самым важным событием в их жизнях. И оба раза после решающих ударов все они рыдали навзрыд – взрослые мужчины, женщины, подростки и просто мальчишки…

Сквозь плач они кричали одну фразу: «Мы чемпионы мира!» В этой суматохе я и сам не заметил, как у меня брызнули слезы из глаз.

Я спрашивал себя: «Блин, почему?» Мне же нет никакого дела до Месси и Аргентины! Но вот так это работает. Среди людей, переживающих пик эмоций, ты чувствуешь невероятную сопричастность.

Я честно душил слезы, чтобы не быть перед камерой слишком сентиментальным. Но когда в ночь после финала сел за монтаж, снова расплакался. Спустя пару дней я получил много признаний от знакомых, что они тоже не удержались, смотря этот видос. И тогда я успокоился.

Это не просто глупая сентиментальность – это и есть жизнь. Черт возьми, это ведь те переживания, из-за которых мы живем!» – написал комментатор « » в колонке для .ru.

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