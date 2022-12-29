Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Шнякин и Трушечкин очень хорошо отработали ЧМ-2022. У Генича было достаточно матчей, хотелось дать возможность всем»

Теги телевидение Константин Генич ЧМ-2022 Роман Трушечкин Тимур Журавель Александр Тащин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высказался о работе комментаторов на ЧМ-2022.

– Почему комментировать игры непосредственно с места событий вы отправили лишь Дмитрия Шнякина и Романа Трушечкина?

– Понятно, что все хотят комментировать чемпионат мира с места, но мы целенаправленно пошли на этот шаг с их руководителем Сергеем Акулининым. У нас был план: главный матч дня Рома и Дима, одни из лучших наших комментаторов, работали с места, а остальные – из Москвы.

На нашем решении сказалось много факторов: экономические, логистические и так далее. Сейчас сложно отправлять съемочную службу за рубеж. Но на мой взгляд зритель точно не потерял в качестве комментирования.

Рома и Дима отработали очень хорошо, плюс делал контент Тимур [Журавель]. Его рекорд вряд ли кто-то повторит в будущем. Отмечу, что еще три съемочных группы отработали блестяще – прямые включения со стадионов передали всю атмосферу турнира. Думаю, что мы показали ЧМ и Катар всеобъемлюще и очень точно.

– Есть тренд, что на крупных матчах работают по два, а то и больше комментаторов. Понятно, что Трушечкину и Шнякину было сложно работать вместе из-за условий, но почему из Москвы игры комментировали по одному?

– Это спорный вопрос, что лучше – один или два комментатора. Кто-то любит, чтобы работал лишь один человек, кто-то предпочитает двоих. Двух комментаторов мы в основном используем для эфиров «на месте».

Например, на играх РПЛ работает один человек из комментаторской кабины, а второй – у бровки. Или в других видах спорта мы делаем микс «комментатор плюс эксперт».

– Перед вторым туром Константин Генич, когда узнал, что его не поставили работать на матчи, в своем телеграм-канале оставил подкол «Спасибо, родной канал». Часто ли вам приходилось сталкиваться с таким недовольством комментаторов, и как разрешилась ситуация с Константином?

– Не сказал бы, что это был какой-то сильный подкол. Мне кажется, что у Кости было достаточно матчей на ЧМ. Конечно, комментаторы – это фанаты своего дела, им хочется как можно больше работать.

Но у нас очень много топовых комментаторов, и хотелось дать возможность всем поработать, – сказал Александр Тащин.

Трушечкин ворвался в топ-3, а Шнякин обогнал Уткина. Обновленный рейтинг комментаторов плей-офф ЧМ

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2 комментария

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Джиза
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У Шнякина раз за разом срывается голос, Трушечкин в финале сначала орал как дурной, а потом просто устал и сидел вяло поддакивал. Это сложно назвать профессионализмом. Журавель уже давно занимается какой-то никому не нужной чепухой, делает внутряки, которые зрителям неинтересны.
В общем, игры ЧМ были топ, но канал отработал на 3-ку максимум. Не облажались, но и не сделали ничего крутого.
+3
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шлеп нога
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Шнякин полный ноль!!
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