Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Шнякин и Трушечкин очень хорошо отработали ЧМ-2022. У Генича было достаточно матчей, хотелось дать возможность всем»

Генеральный продюсер « » высказался о работе комментаторов на .

– Почему комментировать игры непосредственно с места событий вы отправили лишь Дмитрия Шнякина и ?

– Понятно, что все хотят комментировать чемпионат мира с места, но мы целенаправленно пошли на этот шаг с их руководителем Сергеем Акулининым. У нас был план: главный матч дня Рома и Дима, одни из лучших наших комментаторов, работали с места, а остальные – из Москвы.

На нашем решении сказалось много факторов: экономические, логистические и так далее. Сейчас сложно отправлять съемочную службу за рубеж. Но на мой взгляд зритель точно не потерял в качестве комментирования.

Рома и Дима отработали очень хорошо, плюс делал контент Тимур [ ]. Его рекорд вряд ли кто-то повторит в будущем. Отмечу, что еще три съемочных группы отработали блестяще – прямые включения со стадионов передали всю атмосферу турнира. Думаю, что мы показали ЧМ и Катар всеобъемлюще и очень точно.

– Есть тренд, что на крупных матчах работают по два, а то и больше комментаторов. Понятно, что Трушечкину и Шнякину было сложно работать вместе из-за условий, но почему из Москвы игры комментировали по одному?

– Это спорный вопрос, что лучше – один или два комментатора. Кто-то любит, чтобы работал лишь один человек, кто-то предпочитает двоих. Двух комментаторов мы в основном используем для эфиров «на месте».

Например, на играх РПЛ работает один человек из комментаторской кабины, а второй – у бровки. Или в других видах спорта мы делаем микс «комментатор плюс эксперт».

– Перед вторым туром , когда узнал, что его не поставили работать на матчи, в своем телеграм-канале оставил подкол «Спасибо, родной канал». Часто ли вам приходилось сталкиваться с таким недовольством комментаторов, и как разрешилась ситуация с Константином?

– Не сказал бы, что это был какой-то сильный подкол. Мне кажется, что у Кости было достаточно матчей на ЧМ. Конечно, комментаторы – это фанаты своего дела, им хочется как можно больше работать.

Но у нас очень много топовых комментаторов, и хотелось дать возможность всем поработать, – сказал Александр Тащин.

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