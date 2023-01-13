Экс-вратарь «Зенита» Иван перешел в аренду в «Васко да Гама» до конца года

« да Гама» объявил об аренде вратаря « » .

Соглашение 25-летнего бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитано до конца декабря 2023 года.

Последние полгода Иван выступал на правах аренды в « », проведя 4 матча в Фонбет Кубке России.

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фото: vasco.com.br