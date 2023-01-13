Экс-вратарь «Зенита» Иван перешел в аренду в «Васко да Гама» до конца года
«Васко да Гама» объявил об аренде вратаря «Коринтианс» Ивана Куарезмы.
Соглашение 25-летнего бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитано до конца декабря 2023 года.
Последние полгода Иван выступал на правах аренды в «Зените», проведя 4 матча в Фонбет Кубке России.
Подробнее его статистика – здесь.
фото: vasco.com.br
Во-первых,брали для укрепления вратарской линии,т к ветеран Кержаков и Одоевский(травма),сейчас пришел из аренды Васютин и Одоевский в основной группе,вратарь легионер не нужен.
Во-вторых,по условиям договора с Корринтианс и с последующей продажей Ивана Зенит будет "копейку".
В-третьих,брали их с Мантуаном в рамках временной сделки по Алберто(на сезон),сейчас ее оформили окончательно и Зенит как минимум не в минусе остался