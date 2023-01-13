Экс-вратарь «Зенита» Иван перешел в аренду в «Васко да Гама» до конца года

Теги Зенит Васко да Гама Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Иван Куарезма Футбол

«Васко да Гама» объявил об аренде вратаря «Коринтианс» Ивана Куарезмы.

Соглашение 25-летнего бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитано до конца декабря 2023 года.

Последние полгода Иван выступал на правах аренды в «Зените», проведя 4 матча в Фонбет Кубке России.

Подробнее его статистика – здесь.

фото: vasco.com.br

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10 комментариев

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Арсений Элин
Легенда Зенита и вообще РПЛ! Господи да всем пофиг на него,зачем только приезжал не понятно) га экскурсию видимо)
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mootoo
он вообще играл за Зенит?
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Зелёный гопник
Интересно он будет их эмблему целовать когда пенку отобьёт?😁
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Дмитрий9779
Ответ Владислав Харламов
Приехал, показал себя хорошо, уехал. Зачем брали - непонятно
Вообще-то все понятно.
Во-первых,брали для укрепления вратарской линии,т к ветеран Кержаков и Одоевский(травма),сейчас пришел из аренды Васютин и Одоевский в основной группе,вратарь легионер не нужен.
Во-вторых,по условиям договора с Корринтианс и с последующей продажей Ивана Зенит будет "копейку".
В-третьих,брали их с Мантуаном в рамках временной сделки по Алберто(на сезон),сейчас ее оформили окончательно и Зенит как минимум не в минусе остался
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+4
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NaGLiY
Ответ Mark Safaniev
Первый русский игрок в чемпионате Бразилии, удачи!!!
В чемпионате Бразилии играл уже мало того что русский, еще и вратарь. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/football_texts/2906696.html
+6
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Кино Музыка
Так и не понял, зачем он был нужен Зениту.
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Stasinho7
Ответ Mark Safaniev
Первый русский игрок в чемпионате Бразилии, удачи!!!
Новость про Марио Фернандеза разве?
+1
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Дмитрий9779
Удачи в дальнейшей карьере!
+2
-2
0
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Mark Safaniev
Первый русский игрок в чемпионате Бразилии, удачи!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
Приехал, показал себя хорошо, уехал. Зачем брали - непонятно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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