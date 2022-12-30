Агент об уходе Ивана из «Зенита» зимой: «Еще ничего не определено»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Куарезма Футбол

Агент Ивана Куарезмы опроверг информацию об уходе вратаря из «Зенита» зимой.

«У нас еще ничего не определено, – сказал Луис Фернандо Гарсия.

По данным Bobsoccer, Иван, чьи права принадлежат «Коринтианс», останется в «Зените» до лета и, вероятно, будет работать на зимних сборах в Катаре и ОАЭ.

Также стало известно, что в шорт-лист сине-бело-голубых входит голкипер из Узбекистана.

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2 комментария

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Mazzari2.0
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Смысл слушать агентов, они за обедом одно скажут, за ужином другое. Жулье ещё то
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Арсений Элин
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Зачем зениту кип легионер? Своих более чем много в том числе и хорошего уровня! Для внутреннего первенства более чем ....того же Васютина зачем вернули...
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