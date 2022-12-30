Агент об уходе Ивана из «Зенита» зимой: «Еще ничего не определено»

Агент Ивана Куарезмы опроверг информацию об уходе вратаря из « » зимой.

«У нас еще ничего не определено, – сказал Луис Фернандо Гарсия.

По данным Bobsoccer, Иван, чьи права принадлежат « », останется в «Зените» до лета и, вероятно, будет работать на зимних сборах в Катаре и ОАЭ.

Также стало известно, что в шорт-лист сине-бело-голубых входит голкипер из Узбекистана.

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