Агент об уходе Ивана из «Зенита» зимой: «Еще ничего не определено»
Агент Ивана Куарезмы опроверг информацию об уходе вратаря из «Зенита» зимой.
«У нас еще ничего не определено, – сказал Луис Фернандо Гарсия.
По данным Bobsoccer, Иван, чьи права принадлежат «Коринтианс», останется в «Зените» до лета и, вероятно, будет работать на зимних сборах в Катаре и ОАЭ.
Также стало известно, что в шорт-лист сине-бело-голубых входит голкипер из Узбекистана.
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