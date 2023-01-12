Мевля может покинуть «Спартак» зимой. У защитника есть предложения от других клубов (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Миха Мевля Футбол

Защитник Миха Мевля может покинуть «Спартак».

По данным Metaratings, словенец имеет предложения от других клубов. Переход может быть осуществлен до закрытия зимнего трансферного окна.

Мевля присоединился к «Спартаку» в сентябре 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний защитник сыграл в Мир РПЛ 4 раза. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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«Спартак» может расторгнуть с Мевлей контракт и выплатить защитнику около 350 тысяч евро

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12 комментариев

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Андрей Дубровских
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Должен*
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Иван Шуткин
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Зачем брали, изначально было понятно , что он Дубовый и всегда таким был ) В Спартаке работают мастера по трансферам , все поражало где они их находят ) На Профи. Ру)
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Steiner
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Гнать его тряпками, теми самыми..
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mad butcher
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Ответ Дмитрий9779
Вообще не понял как можно было его подписать.
Никто не понял. Мы сами были в шоке.
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Кирилл Голивец
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Ответ ALMANAC
Локомотив берет всех перспективных. Похоже только туда
Есть еще Сочи Бердыева)
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mad butcher
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Отличная новость.
Пока лучший трансфер в межсезонье!!!
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хай
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Ответ Дмитрий9779
Вообще не понял как можно было его подписать.
Здорова, дурачок, Zенит дно!
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WelcomeBackPURE
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Хороший защитник! Быстрый, юркий! Пусть останется, радовать другие команды ))
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nepekamu noJle
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Скучать не будем )
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Юрий Поляков
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Хорошая новость , лишний легионер не к чему да ещё и не какой
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ALMANAC
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Локомотив берет всех перспективных. Похоже только туда
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Дмитрий9779
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Вообще не понял как можно было его подписать.
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