Мевля может покинуть «Спартак» зимой. У защитника есть предложения от других клубов (Metaratings)

Защитник Миха Мевля может покинуть «Спартак».

По данным Metaratings, словенец имеет предложения от других клубов. Переход может быть осуществлен до закрытия зимнего трансферного окна.

Мевля присоединился к «Спартаку» в сентябре 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний защитник сыграл в Мир РПЛ 4 раза. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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«Спартак» может расторгнуть с Мевлей контракт и выплатить защитнику около 350 тысяч евро