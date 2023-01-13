Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»

прокомментировал поражение от « » (1:2).

«Думаю, мы контролировали игру в начале, выигрывали мяч, создали несколько моментов, возможно, упустили последний пас. Мы допустили пару ошибок в эпизодах с их голом.

Во втором тайме, думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Нам стало немного сложнее, но я думаю, что, оставшись вдесятером, мы сыграли очень хорошо.

Разочарован пропущенным голом, потому что, полагаю, мы могли действовать лучше в подобной ситуации. Мы должны продолжать работать, других решений нет. Нужно продолжать работать, держаться вместе и пытаться брать три очка», – сказал тренер « ».