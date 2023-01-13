Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2).

«Думаю, мы контролировали игру в начале, выигрывали мяч, создали несколько моментов, возможно, упустили последний пас. Мы допустили пару ошибок в эпизодах с их голом.

Во втором тайме, думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Нам стало немного сложнее, но я думаю, что, оставшись вдесятером, мы сыграли очень хорошо.

Разочарован пропущенным голом, потому что, полагаю, мы могли действовать лучше в подобной ситуации. Мы должны продолжать работать, других решений нет. Нужно продолжать работать, держаться вместе и пытаться брать три очка», – сказал тренер «Челси».

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16 комментариев

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ZaSvabody
Ответ DolJun
данька, опять ты все напутал) отскок фк мем обсуждают на соседней ветке, я там тебя уже жду) тут давай про челси)
должаньская белоруссия, к псисхологу не пробовал обратиться? если берса тебя в детстве того, то это может быть на всю жизнь, лечиться надо...
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OldRedWhite
Не отметил удачный дебют Феликса , а он был здорово заряжен на игру !
Чморит парня с первого дня …
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Brigant
Надо было звать Гарри Поттера!
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Street Fighter
Ответ AndreyBuldyzhev
У меня физрук так на уроках говорил
А у тебя ниче такой физрук был
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AndreyBuldyzhev
У меня физрук так на уроках говорил
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DolJun
Ответ Данил Луговский
уже даже рикошеты против Фк Мема, а магнитное поле на стороне Чукотки?
данька, опять ты все напутал) отскок фк мем обсуждают на соседней ветке, я там тебя уже жду) тут давай про челси)
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Rainn
В общем, все по плану
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Febos_
Сегодня несмотря на поражение хотя бы была видна идея в игре команды , за это респект поттеру . Надеюсь ему объяснять что в топ клубе процесс не означает что ты можешь проигрывать всем кому не лень
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Александр Киселев
Це не чарівний Поттер!
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Данил Луговский
Ответ DolJun
ну так-то он прав. челси смотрелся неплохо до пропущенного гола и после пропущенного гола до удаления. потом поплыл. с силвой, чалобой и аспи пора прощаться, но заменить некем. в лазарете игроков на целую команду, так еще удача отвернулась: арендники удалятся, все рикошеты - и у своих ворот и у чужих - работают против челси. грустно, но что поделать.
уже даже рикошеты против Фк Мема, а магнитное поле на стороне Чукотки?
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Любезный Коссутий
жаль мужика - загубит себе карьеру в середняке
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Данил Луговский
Фк Мем одним словом
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DolJun
ну так-то он прав. челси смотрелся неплохо до пропущенного гола и после пропущенного гола до удаления. потом поплыл. с силвой, чалобой и аспи пора прощаться, но заменить некем. в лазарете игроков на целую команду, так еще удача отвернулась: арендники удалятся, все рикошеты - и у своих ворот и у чужих - работают против челси. грустно, но что поделать.
+3
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Егор Зуев*
Позорники, столько трансферов, а в итоге даже не в ЛК
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Егор Зуев*
Поттер в который раз там проигрывает?
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Пепси пеналдувич
Фелиш хоть и удалился играл хорошо, но такая тупая аренда это высший пилотаж.
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