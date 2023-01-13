Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»
Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2).
«Думаю, мы контролировали игру в начале, выигрывали мяч, создали несколько моментов, возможно, упустили последний пас. Мы допустили пару ошибок в эпизодах с их голом.
Во втором тайме, думаю, мы хорошо отреагировали, а затем красная карточка изменила игру. Нам стало немного сложнее, но я думаю, что, оставшись вдесятером, мы сыграли очень хорошо.
Разочарован пропущенным голом, потому что, полагаю, мы могли действовать лучше в подобной ситуации. Мы должны продолжать работать, других решений нет. Нужно продолжать работать, держаться вместе и пытаться брать три очка», – сказал тренер «Челси».
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