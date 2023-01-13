Дебют Феликса за «Челси»: пробил 6 раз, заработал 2 карточки для «Фулхэма» и удалился сам

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Атлетико Бернд Лено Кенни Тете Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс ярко дебютировал за «Челси» против «Фулхэма».

За 58 минут, проведенных на поле, Феликс пробил по воротам «Фулхэма» 6 раз. Один из этих ударов был неточным, еще один заблокирован защитниками. 4 удара были отражены Берндом Лено.

Игроки «Фулхэма» фолили на Феликсе 4 раза. 2 из этих фолов были отмечены желтыми карточками.

На 58-й минуте матча полузащитник, арендованный у «Атлетико», получил прямую красную карточку за грубый подкат против Кенни Тете.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев

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Николай Корягин
Ответ Tango442
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Косынка Самуэля Бэкхема
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Tango442
Покер Горди Симеоне
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Евпатий Романов
Самый активный игрок за Челси был , жаль, что так омрачил себе дебют на ровном месте
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marston
Как батя на свадьбе: погундел, напился, подрался, уснул с разбитым носом
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Пирс Морган
По стопам Сереги Рамоса
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KeriLLo
Играл кстати отлично, очень классно выбирал позицию, посадил на несколько жёлтых игроков Фулхэма, дриблинг вообще хорошо удавался, но такое удаление глупое, обидно очень.
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А.В.Бубнов
У нунеза появился конкурент по смехотворности
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Усатый КозлоБык ©
Лютый топ 🔝
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DolJun
пока не удалился - был сильнейшим игроком челси на поле. аренда конечно топчик. такая, что нужно еще на рынок выходить
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Fooler
Смотрелся неплохо,но красная все испортила.
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