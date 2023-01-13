Дебют Феликса за «Челси»: пробил 6 раз, заработал 2 карточки для «Фулхэма» и удалился сам
Жоау Феликс ярко дебютировал за «Челси» против «Фулхэма».
За 58 минут, проведенных на поле, Феликс пробил по воротам «Фулхэма» 6 раз. Один из этих ударов был неточным, еще один заблокирован защитниками. 4 удара были отражены Берндом Лено.
Игроки «Фулхэма» фолили на Феликсе 4 раза. 2 из этих фолов были отмечены желтыми карточками.
На 58-й минуте матча полузащитник, арендованный у «Атлетико», получил прямую красную карточку за грубый подкат против Кенни Тете.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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