Фанаты «Челси» скандировали имя Тухеля на матче с «Фулхэмом»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия болельщики Томас Тухель Грэм Поттер Футбол

Фанаты «Челси» вновь скандировали кричалки в честь Томаса Тухеля.

На матче с «Фулхэмом» (1:2) болельщики скандировали имя бывшего тренера «Челси».

Во время предыдущего матча с «Манчестер Сити» фанаты «Челси» кричали: «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель».

Напомним, «Челси» был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.

Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля и назначить Грэма Поттера.

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33 комментария

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Иван Павлов
Ответ Oleg Kostin
Каким лазером нужно быть чтобы уволить тухеля из клуба
У Челси не было будущего с Тухелем. Там буквально есть пара лет до тех пор, пока, что называется, не произойдёт классический Тухель момент, когда shit becomes toxic. И этот процесс уже был запущен. Так у Тухеля в каждом клубе.

Не факт, что у Челси будет будущее с Поттером, но Тухель уже исчерпал себя на тот момент.
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Ман Сити
Они реально не понимают, что именно тухель довел Челси до такого уровня и все началось как раз при нем
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Wagner
Ответ дон_бомжови
Это, конечно, все классно и Томас для клуба сделал действительно безумно много и все ему благодарны должны быть но.... какой в этом смысл? Неужели фанаты думают, что Боули позовет обратно Тухеля? не совсем понимаю эти действия
Это Поттеру кричали
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дон_бомжови
Это, конечно, все классно и Томас для клуба сделал действительно безумно много и все ему благодарны должны быть но.... какой в этом смысл?
Неужели фанаты думают, что Боули позовет обратно Тухеля?
не совсем понимаю эти действия
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KeriLLo
Ответ Дмитрий Евсюков
А почему это? Он же вместо того, чтобы присылать открытки с котиками в Ватсапе всего лишь выиграл лигу чемпионов
И это не помогло Томасу удержаться на вершине, после победы в ЛЧ по игре был регресс, я всю дорогу писал, что дело времени когда результаты упадут (это не трудно было прогнозировать, с той игрой дело времени), в середине прошлого сезона они упали, в этом они были на дне, игра тоже.
Да, у Поттера сейчас всё очень плохо и выглядит всё безнадёжно, но у Тухеля было тоже самое, а у него были несколько предсезонок и прочее.
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Okaka
Ответ llolishe
А ведь Челсе еще с Саутгемптоном играть где уже играет Оршич)))
святым надо Петковича взять, автора ассист на Оршича
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David Avagyan
Ответ инок
Надеюсь фанаты Челси наконец начнут акции на Стэмфорде против Боэли и Поттера.
Да не будет токого.
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Okaka
Ответ fan brightona
При тухеле положение в таблице было не лучше.тем более под конец Тухель токсил
Почему-то, это быстро забыли, продули 0:3 Лидсу, 1:2 Саутгемптону, в ЛЧ Загребу
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llolishe
Ответ Okaka
Забыли как их троллил Кунде после поражения в Загребе?
А ведь Челсе еще с Саутгемптоном играть где уже играет Оршич)))
0
-1
-1
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David Avagyan
Ответ Okaka
Забыли как их троллил Кунде после поражения в Загребе?
И
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Jason Williams
Ответ llolishe
Просто такие впечатлительные)Нуньез в дебютном матче за Ливерпуль гол +ассист оформил и никто не кричал его фамилию
ну у Челси очень тяжелый сезон, дай людям порадоваться :)
+1
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Okaka
Ответ Oleg Kostin
Каким лазером нужно быть чтобы уволить тухеля из клуба
Тухель скандальный. Его и из Дортмунда поперли
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-3
0
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David Avagyan
Ответ fan brightona
При тухеле положение в таблице было не лучше.тем более под конец Тухель токсил
Да но токсичел потому что видел что творится в клубе и пришол Поттер и не стало лучше наоборот хуже.
+1
-2
-1
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Okaka
Забыли как их троллил Кунде после поражения в Загребе?
0
-2
-2
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llolishe
Ответ Jason Williams
Поддержка игрока - ржака
Просто такие впечатлительные)Нуньез в дебютном матче за Ливерпуль гол +ассист оформил и никто не кричал его фамилию
0
-2
-2
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fan brightona
Ответ David Avagyan
И его увольняют ради Поттере.Просто нет слов.
При тухеле положение в таблице было не лучше.тем более под конец Тухель токсил
+3
-3
0
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Пепси пеналдувич
Ответ rigobersong
Тухель был менеджером, который брал игроков под себя, а не тех кого ему насоветовали:) Да я думаю он бы сам никогда Фофану не подписал, и половину того сброда, что сейчас в Челси:)
Ригоберка, помнишь как Кунде стали поносить после перехода к нам, а Фофана типо крут) чувак пол года лечился провел 12 матчей и его берут дороже чем Кунде) ну гении)
+2
-2
0
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Jason Williams
Ответ llolishe
Реально поржал когда после того как Феликс два точных паса отдал в начале первого тайма глоры Челси на стадике кричали-Жоао Феликс) Салаху пришлось выдать два праймовых сезона чтобы фанаты Ливерпуля скандировали его фамилию)
Поддержка игрока - ржака
+12
-3
+9
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rigobersong
Ответ Пепси пеналдувич
Тухель это гений. Сразу перестроил клуб, и повысил планку тренерства, так что дотянуться до нее будет тяжко.
Тухель был менеджером, который брал игроков под себя, а не тех кого ему насоветовали:) Да я думаю он бы сам никогда Фофану не подписал, и половину того сброда, что сейчас в Челси:)
0
-5
-5
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инок
Надеюсь фанаты Челси наконец начнут акции на Стэмфорде против Боэли и Поттера.
+6
-2
+4
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Oleg Kostin
Каким лазером нужно быть чтобы уволить тухеля из клуба
+4
-1
+3
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Иван Новиков
Хватит жить прошлым, надо смотреть в будущее и скандировать имя Семака.
+1
-2
-1
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llolishe
Реально поржал когда после того как Феликс два точных паса отдал в начале первого тайма глоры Челси на стадике кричали-Жоао Феликс)

Салаху пришлось выдать два праймовых сезона чтобы фанаты Ливерпуля скандировали его фамилию)
+2
-4
-2
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fan brightona
Просто жесть
0
0
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David Avagyan
Ответ Пепси пеналдувич
Тухель это гений. Сразу перестроил клуб, и повысил планку тренерства, так что дотянуться до нее будет тяжко.
И его увольняют ради Поттере.Просто нет слов.
+1
-2
-1
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