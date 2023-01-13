Фанаты «Челси» скандировали имя Тухеля на матче с «Фулхэмом»

Фанаты « » вновь скандировали кричалки в честь .

На матче с « » (1:2) болельщики скандировали имя бывшего тренера «Челси».

Во время предыдущего матча с «Манчестер Сити» фанаты «Челси» кричали: «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель».

Напомним, «Челси» был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.

Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля и назначить .