Фанаты «Челси» скандировали имя Тухеля на матче с «Фулхэмом»
Фанаты «Челси» вновь скандировали кричалки в честь Томаса Тухеля.
На матче с «Фулхэмом» (1:2) болельщики скандировали имя бывшего тренера «Челси».
Во время предыдущего матча с «Манчестер Сити» фанаты «Челси» кричали: «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель».
Напомним, «Челси» был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.
Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля и назначить Грэма Поттера.
Не факт, что у Челси будет будущее с Поттером, но Тухель уже исчерпал себя на тот момент.
Неужели фанаты думают, что Боули позовет обратно Тухеля?
не совсем понимаю эти действия
Да, у Поттера сейчас всё очень плохо и выглядит всё безнадёжно, но у Тухеля было тоже самое, а у него были несколько предсезонок и прочее.
Салаху пришлось выдать два праймовых сезона чтобы фанаты Ливерпуля скандировали его фамилию)