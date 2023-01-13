Гендиректор «Динамо» о судействе в РПЛ: «Хочется более последовательных решений. На ВАР ждем возвращения офсайдных линий»

Павел Пивоваров оценил работу судей в Мир .

«Хотелось бы, прежде всего, более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково разными судьями и в различных матчах с участием разных команд. К этому нужно стремиться.

Что касается работы ВАР, ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют», – сказал генеральный директор « ».

Глава судей РПЛ Каманцев об офсайдных линиях: «Март – пессимистичный прогноз. Техническую часть уже отработали»