Гендиректор «Динамо» о судействе в РПЛ: «Хочется более последовательных решений. На ВАР ждем возвращения офсайдных линий»
Павел Пивоваров оценил работу судей в Мир РПЛ.
«Хотелось бы, прежде всего, более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково разными судьями и в различных матчах с участием разных команд. К этому нужно стремиться.
Что касается работы ВАР, ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют», – сказал генеральный директор «Динамо».
Глава судей РПЛ Каманцев об офсайдных линиях: «Март – пессимистичный прогноз. Техническую часть уже отработали»
1 комментарий