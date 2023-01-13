Гендиректор «Динамо» о судействе в РПЛ: «Хочется более последовательных решений. На ВАР ждем возвращения офсайдных линий»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва видеоповторы Спорт-Экспресс Павел Пивоваров Футбол

Павел Пивоваров оценил работу судей в Мир РПЛ.

«Хотелось бы, прежде всего, более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково разными судьями и в различных матчах с участием разных команд. К этому нужно стремиться.

Что касается работы ВАР, ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют», – сказал генеральный директор «Динамо».

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1 комментарий

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Тир наза вр
А смысл? Кукуян всё равно её про чертит, в угоду газпрому
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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