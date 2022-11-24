Глава судей РПЛ Каманцев об офсайдных линиях: «Март – пессимистичный прогноз. Техническую часть уже отработали»

рассказал, когда в вернутся офсайдные линии.

«Когда в РПЛ снова появятся офсайдные линии? Техническую часть мы уже отработали.

Когда закончится эта часть сезона, мы с клубами РПЛ и специалистами РФС проведем ревизию всех стадионов. Нужно выяснить, можно ли установить статические камеры. Если такая возможность будет найдена, то дело остается за малым.

Не могу обещать, что в феврале все уже будет. Причины назвать не могу, потому что мы находимся в очень непростой геополитической ситуации. Не хотелось бы подставлять наших будущих партнеров. Мы объявим, когда все будет готово и оплачено.

Для нас март – пессимистичный прогноз введения этой системы. Финансово мы предварительно укладываемся. Даже учитывая, что все технологии сейчас дорожают. Это будет взаимовыгодное сотрудничество», – сказал глава департамента судейства .