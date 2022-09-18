Гендиректор «Динамо»: «Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону»

Гендиректор «Динамо» недоволен судейством в матче с «Зенитом» (0:2) в 10-м туре Мир .

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с фолы свистелись в одну сторону.

У было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах – в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Павел Пивоваров.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с .