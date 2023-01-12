Пол Мерсон: «Обычно ждешь, что «Сити» вытрет «МЮ» пол. Но «Юнайтед» давно не подходил к дерби в такой форме»

считает, что « » и « » 14 января сыграют вничью.

«Это важная игра. У «Сити» плотный график: команда сможет потренироваться в пятницу, а в субботу уже матч.

Впервые за долгое время «МЮ» подходит к игре с «Сити», играя так хорошо. «Юнайтед» очень уверен в себе.

Обычно ожидается, что «Сити» вытрет «МЮ» пол, но сейчас мне сложно представить, что «Юнайтед» не забьет. Если он начнет игру так же, как против «Челси», то получит свой шанс. Если же будет отсиживаться, то «Сити» его вскроет.

Следующие две игры покажут нам все, что надо знать про «МЮ». Если он наберет 4 очка в них, то сможет участвовать в гонке за титулом. А вот двух ничьих будет недостаточно.

«МЮ» прибавил. Бруну снова похож на себя, взял на себя ответственность и показывает лучший футбол в карьере.

«МЮ» играет в хороший контратакующий футбол, достаточно быстрый для того, чтобы доставить «Сити» проблемы», – отметил бывший форвард сборной Англии.