Энди Коул: «МЮ» сыграет с «Сити» осторожно, на контратаках. Форма Рэшфорда может создать «горожанам» проблемы»

поделился ожиданиями от манчестерского дерби.

«Манчестер Юнайтед» примет « » в рамках 20-го тура . Матч состоится 14 января.

«Я думаю, что это будет осторожный подход. Тен Хаг знает, что «Сити» может владеть мячом просто ради удовольствия. Поэтому я не представляю, чтобы «МЮ» владел мячом наравне с «Сити».

Естественно, они будут вынуждены защищаться числом, чего раньше никогда не случалось, но «Юнайтед» придется искать возможности в контратаках. Форма, в которой находится , может создать проблемы для «Сити».

Это будет трудная игра, в этом нет сомнений. Если вы вспомните, перед тем как они играли ранее в этом сезоне, у «МЮ» тоже была победная серия из четырех матчей. Но они были разгромлены со счетом 6:3, так что посмотрим, как карта ляжет после этой игры», – сказал экс-форвард « » в интервью Casinos En Ligne.