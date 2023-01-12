Энди Коул: «МЮ» сыграет с «Сити» осторожно, на контратаках. Форма Рэшфорда может создать «горожанам» проблемы»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Энди Коул поделился ожиданиями от манчестерского дерби.

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 14 января.

«Я думаю, что это будет осторожный подход. Тен Хаг знает, что «Сити» может владеть мячом просто ради удовольствия. Поэтому я не представляю, чтобы «МЮ» владел мячом наравне с «Сити».

Естественно, они будут вынуждены защищаться числом, чего раньше никогда не случалось, но «Юнайтед» придется искать возможности в контратаках. Форма, в которой находится Рэшфорд, может создать проблемы для «Сити».

Это будет трудная игра, в этом нет сомнений. Если вы вспомните, перед тем как они играли ранее в этом сезоне, у «МЮ» тоже была победная серия из четырех матчей. Но они были разгромлены со счетом 6:3, так что посмотрим, как карта ляжет после этой игры», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Casinos En Ligne.

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1 комментарий

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kaviknat
Имея в составе быстроногих игроков и игроков, умеющих отдать пас (тот же Каземиро какую "конфетку" отдал с Чарльтоном), почему бы и нет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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