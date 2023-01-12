Гвардиола о вылете из Кубка лиги: «Победу надо заслужить – «Сити» не заслужил. «Саутгемптон» был лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Саутгемптоном» (0:2).

«Победил сильнейший. Мы играли не лучшим образом, тем более в начале матча. Хватает игр, когда можно плохо стартовать, но исправить ситуацию, но не в этот раз.

Когда вы не готовы проводить такой матч, то вам не хватает считаных сантиметров для того, чтобы забить. Когда вы готовы, то забиваете.

Это был плохой вечер. Соперник был лучше, надо его поздравить. Чтобы выигрывать матчи, надо этого заслуживать. Мы не заслужили», – сказал Гвардиола.

Гвардиола впервые проиграл в четвертьфинале внутреннего кубка – после 15 побед

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10 комментариев

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DolJun
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Ответ Данил Луговский
над челси глумится каждый кому не лень, не только Сити
а вот над сити в финале лч поглумился только челси) а знаешь почему?)
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llolishe
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Ответ Vinnipukh Vinni
Здорово, что ты просветил команду, которая в АПЛ чаще всех бьёт по воротам и на втором месте по ударам в створ.
Нуньес лучший в АПЛ по XGA -что дальше?
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Данил Луговский
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Ответ DolJun
гвардиола оманситился. в следующий раз нужно поменьше бруска фодена и побольше судей, иначе, как мы видим, победы добываются только против кризисных команд, типа челси
над челси глумится каждый кому не лень, не только Сити
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А.В. Бубнов
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Это что же выходит, Саутгемптом, фармклуб Ненавистного Ливерпуля тоже хозяин Нефтепроекта?
Пхахаха

Ps: требую переигровку. Эту Нефтепроушину, должен был деклассировать МЮ!
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DolJun
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гвардиола оманситился. в следующий раз нужно поменьше бруска фодена и побольше судей, иначе, как мы видим, победы добываются только против кризисных команд, типа челси
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Vinnipukh Vinni
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Ответ llolishe
Обьясните Пепу если не бить по воротам то ты не сможешь выиграть матч-хотя если у команды соперника играет Фас то все может быть)))
Здорово, что ты просветил команду, которая в АПЛ чаще всех бьёт по воротам и на втором месте по ударам в створ.
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Не смотрел, но осуждаю
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Мне кажется Гвардила, специально ломает, то что и так работало, чтоб было поинтерее (я про его бесконечные эксперименты)
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llolishe
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Обьясните Пепу если не бить по воротам то ты не сможешь выиграть матч-хотя если у команды соперника играет Фас то все может быть)))
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Абдул Абакаев
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достойное признание поражения
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psixyec
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Почему-то есть уверенность, что МЮ обыграет в дерби арабский мешок. В первые за долгое время появился тренер, который способен противостоять пепке с его миллиардным составом.
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