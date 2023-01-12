Гвардиола о вылете из Кубка лиги: «Победу надо заслужить – «Сити» не заслужил. «Саутгемптон» был лучше»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Саутгемптоном» (0:2).
«Победил сильнейший. Мы играли не лучшим образом, тем более в начале матча. Хватает игр, когда можно плохо стартовать, но исправить ситуацию, но не в этот раз.
Когда вы не готовы проводить такой матч, то вам не хватает считаных сантиметров для того, чтобы забить. Когда вы готовы, то забиваете.
Это был плохой вечер. Соперник был лучше, надо его поздравить. Чтобы выигрывать матчи, надо этого заслуживать. Мы не заслужили», – сказал Гвардиола.
Гвардиола впервые проиграл в четвертьфинале внутреннего кубка – после 15 побед
Пхахаха
Ps: требую переигровку. Эту Нефтепроушину, должен был деклассировать МЮ!