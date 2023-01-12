Широков о работе: «Спартак» точно не позовет, остальные варианты рассмотрю»

Экс-хавбек Роман Широков высказался о возможном трудоустройстве в клубе Мир .

– Роман, когда вы вернетесь в футбол?

– В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда.

– Предложат вам должность спортивного или генерального директора, а может быть, помощником тренера позовут. Готовы?

– Помощником тренера – нет, отсутствует лицензия.

– Можно же пойти учиться.

– Да, учиться никогда не поздно.

– То есть все зависит от целей и задач, которые перед вами поставят?

– Безусловно.

– Предпочтения по клубам есть?

– Даже без разницы, какая лига. Главное – интересные задачи.

– «Спартак»?

– « » точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой. Остальные варианты рассмотрю, если предложат, – сказал бывший футболист сборной России.

Ранее Широков работал спортивным директором «Динамо» и «Химок».