Широков о работе: «Спартак» точно не позовет, остальные варианты рассмотрю»
Экс-хавбек Роман Широков высказался о возможном трудоустройстве в клубе Мир РПЛ.
– Роман, когда вы вернетесь в футбол?
– В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда.
– Предложат вам должность спортивного или генерального директора, а может быть, помощником тренера позовут. Готовы?
– Помощником тренера – нет, отсутствует лицензия.
– Можно же пойти учиться.
– Да, учиться никогда не поздно.
– То есть все зависит от целей и задач, которые перед вами поставят?
– Безусловно.
– Предпочтения по клубам есть?
– Даже без разницы, какая лига. Главное – интересные задачи.
– «Спартак»?
– «Спартак» точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой. Остальные варианты рассмотрю, если предложат, – сказал бывший футболист сборной России.
Ранее Широков работал спортивным директором «Динамо» и «Химок».
---------
А в других клубах не занимаются что ли?