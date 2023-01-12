Широков о работе: «Спартак» точно не позовет, остальные варианты рассмотрю»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Экс-хавбек Роман Широков высказался о возможном трудоустройстве в клубе Мир РПЛ.

– Роман, когда вы вернетесь в футбол?

– В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда.

– Предложат вам должность спортивного или генерального директора, а может быть, помощником тренера позовут. Готовы?

– Помощником тренера – нет, отсутствует лицензия.

– Можно же пойти учиться.

– Да, учиться никогда не поздно.

– То есть все зависит от целей и задач, которые перед вами поставят?

– Безусловно.

– Предпочтения по клубам есть?

– Даже без разницы, какая лига. Главное – интересные задачи.

– «Спартак»?

– «Спартак» точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой. Остальные варианты рассмотрю, если предложат, – сказал бывший футболист сборной России.

Ранее Широков работал спортивным директором «Динамо» и «Химок».

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11 комментариев

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Ivan Petrov
Ответ Alexander Shibaev
А кто ему фан-айди даст с его проблемами с законом?) пусть дома сидит
Ты отстал от жизни. Он его уже получил
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dimonivanov
«Спартак» точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой.
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А в других клубах не занимаются что ли?
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donatodonatore
Интересные задачи это морду кому то набить
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nick-basil
Репутация испорчена. Ума загладить конфликт не хватило. Дурак
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stubborn89
Ответ savik-A.M.
А какую он должность компетентен занимать , " менеджер по работе с судьями " ?)
пресс-атташе
0
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0
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Alexander Shibaev
А кто ему фан-айди даст с его проблемами с законом?) пусть дома сидит
+2
0
+2
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Mark Safaniev
Тем временем другие клубы : Широкова как тренера не рассматриваем🙂
0
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igls54
Рома! Сиди дома, епта
+1
-2
-1
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savik-A.M.
А какую он должность компетентен занимать , " менеджер по работе с судьями " ?)
0
0
0
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Честный контроль
В судейском корпусе можно себя попробовать.
+6
0
+6
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Циник Петербургский
Вышибалой в кабак, к примеру, можно. Задачи там интересные - избиваемые люди могут нехило дать сдачи ;)
0
-1
-1
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