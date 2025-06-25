«Арсенал» предложил 11 млн евро за хавбека «Брентфорда» Нергора
Кристиан Нергор может перейти в «Арсенал».
Лондонский клуб предложил 11 миллионов евро за 31-летнего полузащитника и ждет ответа «Брентфорда», сообщает The Athletic.
Ожидается, что состав «канониров» покинет Томас Парти. Стороны не договорились о продлении контракта.
В минувшем сезоне АПЛ Нергор провел 34 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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