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«Арсенал» предложил 11 млн евро за хавбека «Брентфорда» Нергора

Кристиан Нергор может перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб предложил 11 миллионов евро за 31-летнего полузащитника и ждет ответа «Брентфорда», сообщает The Athletic.

Ожидается, что состав «канониров» покинет Томас Парти. Стороны не договорились о продлении контракта. 

В минувшем сезоне АПЛ Нергор провел 34 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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