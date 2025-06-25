«Арсенал» предложил 11 млн евро за хавбека «Брентфорда» Нергора

Кристиан Нергор может перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб предложил 11 миллионов евро за 31-летнего полузащитника и ждет ответа «Брентфорда », сообщает The Athletic.

Ожидается, что состав «канониров» покинет Томас Парти. Стороны не договорились о продлении контракта.

В минувшем сезоне АПЛ Нергор провел 34 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику датчанина можно найти здесь .