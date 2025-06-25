«Крылья Советов» подпишут Ракова из «Локомотива». Форвард прибыл в расположение команды
Вадим Раков перейдет в «Крылья Советов».
Самарский клуб сообщил, что 20-летний нападающий «Локомотива» прибыл в расположение команды.
В минувшем сезоне Мир РПЛ футболист провел 20 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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