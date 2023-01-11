Роман Широков: «НХЛ завязана на коммерцию. На российских хоккеистов в Северной Америке ходят люди, поэтому их будут защищать»

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Роман Широков высказался о том, что ИИХФ отстранила Россию от международных турниров.

– Интересно, что НХЛ всячески защищает россиян, а вот ИИХФ отстранила Россию на всех уровнях. Почему так?

– Тут дело не в хоккее, а в политике. Очевидно, что НХЛ завязана на коммерцию. И там делают все, чтобы защитить суперзвезд. Вы посмотрите, сколько россиян в каждом клубе НХЛ играют в первом-втором звеньях. Они же на ведущих ролях! И защитники в первой‑второй парах. Мало кто в третьей выступает. Про российских вратарей я вообще не говорю.

На наших хоккеистов в Северной Америке ходят люди, поэтому их будут защищать. Ну, а ИИХФ это не нравится, или просто не нужно. У них не деньги, а какие‑то другие приоритеты.

– То есть нас выдавливают из европейского хоккея. А в европейском футболе происходит то же самое?

– Безусловно. Просто в хоккее у нас больше вес. И, я слышал, России оставили место в рейтинге. Участие приостановили, но если наша сборная вернется, то будет третьей. А вот в футболе нас просто выгнали, да и все, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

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2 комментария

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United
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Какой ужас, ...
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damondiamond
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А что, если люди болеют за команду, где выступают российские хоккеисты, и поэтому ходят на игры, а не посмотреть на российских хоккеистов?
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