Киву о поражении «Интера» в финале ЛЧ: «Иногда приходится съесть немного дерьма, хорошенько его пережевать. Игроки прислушались к моему совету не читать газеты»

Кристиан Киву рассказал, как игроки «Интера» справляются с поражением в финале ЛЧ.

Миланский клуб потерпел поражение от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов со счетом 0:5.

«Они прислушались к моему совету не читать газеты и комментарии. Ребята, после матча в Мюнхене прошел месяц, но я каждый день читаю одно и то же об этом результате. Говорят, что мы должны преодолеть это, но если мы будем говорить одно и то же каждый день, это будет сложно сделать.

Думаю, ребята прислушались к моему совету и перестали читать. Мы воспользовались кое-чем очень важным как в футболе, так и в жизни: проявили человечность, немного доброты и вдумчивости, чтобы быстро забыть о том, что преподносит жизнь, потому что она часто дарит неприятные моменты. Но когда рядом с тобой есть люди, которые смотрят тебе в глаза, не задавая лишних вопросов, все становится проще.

У этой команды есть мотивация и менталитет, и она продемонстрировала это в последние годы, выйдя за короткое время в три финала еврокубков, завоевав вторую звезду, она добилась важных результатов.

В трудные моменты всегда проявляют немного больше мотивации, потому что они знают, что самое важное – это завтрашний день и следующий матч, когда они должны засучить рукава, а иногда приходится съесть немного дерьма, а не просто наступить на него. И иногда тебе нужно признать, что дерьмо нужно хорошенько пережевать, посмотреть в зеркало и признать, что это тоже нужно делать.

Реакция игроков говорит о многом. Несмотря на трудный момент, они всегда стараются смотреть друг другу в глаза и снова делать то, что делали последние пять лет», – сказал главный тренер «Интера ».