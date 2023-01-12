Пьянич о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Ближний Восток – будущее футбола. Играть здесь не так легко, как считают»
Миралем Пьянич высказался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Криштиану перешел в «Аль-Наср», очень амбициозный клуб. Я убежден, что Ближний Восток определенно станет будущим футбола: есть страны, которые могут многое предложить, но еще не весь потенциал раскрыт.
Несомненно, футбол здесь тоже будет развиваться. Вот почему я говорю, что нисколько не удивлен выбором Криштиану: играть здесь не так легко, как считают люди.
Считаю, что его выбор приведет к большому росту футбола: я говорю об имидже всей страны, об арабских детях», – сказал полузащитник клуба «Аль-Шарджа» из ОАЭ.
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