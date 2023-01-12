Пьянич о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Ближний Восток – будущее футбола. Играть здесь не так легко, как считают»

Теги Криштиану Роналду высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Миралем Пьянич Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шарджа Футбол

Миралем Пьянич высказался о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Криштиану перешел в «Аль-Наср», очень амбициозный клуб. Я убежден, что Ближний Восток определенно станет будущим футбола: есть страны, которые могут многое предложить, но еще не весь потенциал раскрыт.

Несомненно, футбол здесь тоже будет развиваться. Вот почему я говорю, что нисколько не удивлен выбором Криштиану: играть здесь не так легко, как считают люди.

Считаю, что его выбор приведет к большому росту футбола: я говорю об имидже всей страны, об арабских детях», – сказал полузащитник клуба «Аль-Шарджа» из ОАЭ.

Хави о Роналду в «Аль-Насре»: «Он перешел в один из лучших клубов Саудовской Аравии, но эта лига очень сложная. Уверен, что Криштиану преуспеет»

Лучшие мемы о Роналду в «Аль-Насре»: сравнения с Месси, азиатская ЛЧ и клубничка

 

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18 комментариев

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rigobersong
4 млн призовых за ЛЧ:)🤣🤣🤣 Слышим эти сказки уже лет 25:))
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Экспертное мнение
После победы Месси на ЧМ начался новый этап информационной войны) Эта новость выходит на фоне слива юротдела Барсы? Совпадение, не думаю. Сейчас стоит четкая задача убедить всех в неимоверной силе арабского чемпионата. Смешно? Нет, не стоит недооценивать силу пиар-кампашки. Пару лет таких промывок населения и все будут петь о невероятной силе азиатского ЛЧ, арабской лиги.
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Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Игорь Климов
Этот Португалец7 как-то в одном сезоне в Ювентусе 14 пенальти забил из 15 в Серии А.
Сам придумал эту статистику?)
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pq
Ответ Пако
Итоги сезона, а то и двух, покажут как что и что к чему.
считаю, что Роналду для адаптации нужно около 3-4 сезонов! Только после этого можно будет судить. А сейчас те хейтеры, которые поливают его грязью.. Ну что сказать, мне их жаль.
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Decard Show
Пьянич в отличие от всяких существ вроде ригоберка является профи футболистом и играл в финале ЛЧ и знает что такое футбол!
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Sergio666
Пьянич из Аль-... похвалил Роналду из другого Аль-...
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Aleksey Yashin
Пьянич: Восток - дело тонкое, Криштиану!
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Winterburn
Конечно нелегко - там больше половины года температура +40...+50! Попробуй побегай, даже если Трезвич...
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Niko [Ars]
Ответ Антофф
Вечно молодой, Вечно Пьянич...
Я мог бы стать дуэйн скалой джонсоном, но уже другой
Кто-то Эшли Янг, кто-то пьянич
+14
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Иван Рыбаков
Мин спорта: "Мы согласны".
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Niko [Ars]
Конечно на Ближнем Востоке не легко играть
Ведь там не каждый может пьянич и бухарич как в Европе
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ Пирс Морган
Пытается через Роналду оправдать свою игру в Аль-Шардже
Этот Португалец7 как-то в одном сезоне в Ювентусе 14 пенальти забил из 15 в Серии А.
+2
-6
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Антофф
Вечно молодой,
Вечно Пьянич...
+8
-1
+7
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Пако
Итоги сезона, а то и двух, покажут как что и что к чему.
+4
-1
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Игорь Климов
Ха-ха, можно подумать, что Пьянич что-то реального сказал про этот дворовый чемпионат Саудовской Аравии)
+2
-5
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GuruFutbola
Даже если сложно, нашему кринжу оформят обанемент пенок на каждый матч
+3
-4
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Пирс Морган
Пытается через Роналду оправдать свою игру в Аль-Шардже
+7
-3
+4
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utsh44psmr
Зарабатывать легко
0
-1
-1
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