«Барса» и «Атлетико» ведут переговоры по Депаю. Мемфис согласен на переход
Мемфис Депай может перейти в «Атлетико».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о трансфере футболиста сборной Нидерландов. Мадридцы заинтересованы в Депае больше, чем английские клубы.
Отмечается, что сам Мемфис согласен на переход, поэтому самой важной частью сейчас являются переговоры между клубами.
В текущем сезоне Ла Лиги Депай сыграл два раза и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
были случаи уже
может и чемпионство потом матрасы оформят)
Трансфер Суареса = чемпионство
Ни на что не намекаю, но тенденция очевидная. Ждём чемпионство матрасников.
Doljun???????
ПРИ ЧЁМ ТУТ челси🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔