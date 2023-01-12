«Барса» и «Атлетико» ведут переговоры по Депаю. Мемфис согласен на переход

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Фабрицио Романо Футбол

Мемфис Депай может перейти в «Атлетико».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о трансфере футболиста сборной Нидерландов. Мадридцы заинтересованы в Депае больше, чем английские клубы.

Отмечается, что сам Мемфис согласен на переход, поэтому самой важной частью сейчас являются переговоры между клубами.

В текущем сезоне Ла Лиги Депай сыграл два раза и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Муслим Атангулов
Если хотя бы 5 млн предложут , бомбово будет , все ровно Челси им 11 лямов дал за игрока , от которого хотели избавится
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ZaSvabody
Ответ Real Madrid l
Хотя бы потраченные на его зп деньги вернуть.
А разве он не отработал свою зарплату? Он вообще-то лучший бомбардир Барсы прошлого сезона.
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DolJun
Ответ Lindeman
Повышение? Смотря с чем сравнивать, по сравнению с Челси, то Атлетико - это да, повышение
при чем тут челси? у местных кулес какие-то сложности с чтением)
+1
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+1
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26
а чего бы нет
были случаи уже
может и чемпионство потом матрасы оформят)
+2
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rigobersong
Депай сильнее Феликса, так что буст очевидный:)
+2
-1
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Тимофей Кушнир
Трансфер Вильи = чемпионство
Трансфер Суареса = чемпионство
Ни на что не намекаю, но тенденция очевидная. Ждём чемпионство матрасников.
0
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-2
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Oleg Kostin
Ответ Shadow1882
Так аренда вроде, не?
Барселоне нужно сбагрить его куда подальше
+1
-1
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Тюменец
А под какого тренера "Атлетико" таких игроков берет?
0
-2
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Real Madrid l
Ответ cektor
можно заработать на нем , пришел бесплатно ...
Хотя бы потраченные на его зп деньги вернуть.
0
-1
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Кукич
Ленивый Депай будет в Атлетико пластаться в подкатах!? Меня терзают смутные сомнения....
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Lobelopa
Легенда каталонии!
0
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SCHOKKKK
Из фк "канализационной крысы" даже Депай бежит😂
+1
-5
-4
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Lindeman
Ответ DolJun
еще бы не был согласен - повышение предлагают)
Повышение? Смотря с чем сравнивать, по сравнению с Челси, то Атлетико - это да, повышение
+5
-4
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barca1899messi
,Барса, Атлетико Мадрид, Депай!!!
Doljun???????
ПРИ ЧЁМ ТУТ челси🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
+3
-2
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Lindeman
Удачи Депаю. Для Атлетико - это отличный вариант, да и у Депая появится игровая практика
+1
-1
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porosenochek
Так там же Симеоне уходит в конце сезона, а новому тренеру он может и не подойти. Опять на лавке будет сидеть, только в матрасной форме...
+1
-3
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barca1899messi
Ответ DolJun
еще бы не был согласен - повышение предлагают)
🤡🤡🤡🤡
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Shadow1882
Так аренда вроде, не?
0
0
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DolJun
еще бы не был согласен - повышение предлагают)
+4
-11
-7
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GuruFutbola
Отличная новость для всех 3 сторон
+3
-2
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Кино Музыка
Наконец-то.
+2
-1
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Parce
И такое бывает, Мемфис согласен на переход 😨😨
+21
-1
+20
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cektor
можно заработать на нем , пришел бесплатно ...
+9
-3
+6
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Aleksandr Danilov
За те же 11 продайте, всем будет выгодно
+2
0
+2
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