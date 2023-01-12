«Барса» и «Атлетико» ведут переговоры по Депаю. Мемфис согласен на переход

может перейти в «Атлетико».

Как сообщает инсайдер , « » и « » ведут переговоры о трансфере футболиста сборной Нидерландов. Мадридцы заинтересованы в Депае больше, чем английские клубы.

Отмечается, что сам Мемфис согласен на переход, поэтому самой важной частью сейчас являются переговоры между клубами.

В текущем сезоне Ла Лиги Депай сыграл два раза и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.