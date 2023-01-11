Обамеянг может вернуться в «Барсу», если Депай уйдет. Он несчастлив в «Челси» и сказал Хави, что хочет перейти любой ценой
Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» всего через полгода после ухода.
Нападающий несчастлив в «Челси» – после ухода Томаса Тухеля и назначения Грэма Поттера на Обамеянга перестали рассчитывать. «Он подавлен», – рассказал источник из окружения форварда.
По данным As, Обамеянг всерьез думает об уходе из «Челси». Предпочтительным вариантом продолжения карьеры для него является «Барселона», которую он покинул минувшим летом. Форвард связался с Хави и сообщил, что скучает по клубу и городу. Также Обамеянг сказал, что хочет вернуться любой ценой. Тренер попросил форварда проявить терпение, так как сначала «Барсе» нужно определиться с будущим Мемфиса Депая, которого хочет подписать «Атлетико» и один из клубов АПЛ.
Уход Депая из «Барселоны» даст Обамеянгу возможность вернуться в клуб. Ради возвращения форварду придется значительно снизить зарплату, так как из-за требований финансового фэйр-плей у каталонцев практически нет пространства для маневра.
Отмечается, что люди в «Барселоне» были разочарованы уходом Обамеянга летом. В нем видели игрока, который сможет играть вместо Роберта Левандовского. Однако в тот момент клубу нужно было экстренно освободить место в ведомости зарплат, а предложение «Челси» на 12 млн евро «Барса» посчитала выгодным.
Для того, чтобы возвращение Обамеянга состоялось, нужно, чтобы случилось сразу несколько событий. Во-первых, Депай должен уйти. При этом Хави не будет форсировать его уход, так как считает Мемфиса полезным игроком. Во-вторых, «Челси» должен согласиться отпустить Обамеянга. В-третьих, финансовые параметры сделки должны подходить «Барсе».
Если все это произойдет, у Обамеянга будет возможность вернуться в «Барселону».
Ранее появилась информация о том, что в переходе Пьера-Эмерика заинтересован «Атлетико». Однако, как пишет журналист Низаар Кинселла, его трансфер в мадридский клуб зимой невозможен, так как в этом сезоне Обамеянг уже играл за две разных команды в официальных матчах. По правилам ФИФА, в этом сезоне он может играть только за «Барсу» или «Челси».
Обамеянг не выходил в стартовом составе «синих» с 6 ноября. У него 3 гола в 15 матчах за клуб. В «Барсе» он забил 13 голов в 24 играх.
Полную статистику габонца можно изучить здесь.
А здесь перебрался в хмурый Лондон, его тренера выгнали , пришли какие-то непонятные люди. Усадили на банку. Тут на контрасте все понятно))
Да и лучше сидеть под Левой в Барсе, чем непонятно даже под кем в Челси
Сладкие речи в адрес хави снова начались?
Новое руководство пока только разрушает.