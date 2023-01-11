Обамеянг может вернуться в «Барсу», если Депай уйдет. Он несчастлив в «Челси» и сказал Хави, что хочет перейти любой ценой

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Мемфис Депай Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» всего через полгода после ухода.

Нападающий несчастлив в «Челси» – после ухода Томаса Тухеля и назначения Грэма Поттера на Обамеянга перестали рассчитывать. «Он подавлен», – рассказал источник из окружения форварда.

По данным As, Обамеянг всерьез думает об уходе из «Челси». Предпочтительным вариантом продолжения карьеры для него является «Барселона», которую он покинул минувшим летом. Форвард связался с Хави и сообщил, что скучает по клубу и городу. Также Обамеянг сказал, что хочет вернуться любой ценой. Тренер попросил форварда проявить терпение, так как сначала «Барсе» нужно определиться с будущим Мемфиса Депая, которого хочет подписать «Атлетико» и один из клубов АПЛ.

Уход Депая из «Барселоны» даст Обамеянгу возможность вернуться в клуб. Ради возвращения форварду придется значительно снизить зарплату, так как из-за требований финансового фэйр-плей у каталонцев практически нет пространства для маневра.

Отмечается, что люди в «Барселоне» были разочарованы уходом Обамеянга летом. В нем видели игрока, который сможет играть вместо Роберта Левандовского. Однако в тот момент клубу нужно было экстренно освободить место в ведомости зарплат, а предложение «Челси» на 12 млн евро «Барса» посчитала выгодным.

Для того, чтобы возвращение Обамеянга состоялось, нужно, чтобы случилось сразу несколько событий. Во-первых, Депай должен уйти. При этом Хави не будет форсировать его уход, так как считает Мемфиса полезным игроком. Во-вторых, «Челси» должен согласиться отпустить Обамеянга. В-третьих, финансовые параметры сделки должны подходить «Барсе».

Если все это произойдет, у Обамеянга будет возможность вернуться в «Барселону».

Ранее появилась информация о том, что в переходе Пьера-Эмерика заинтересован «Атлетико». Однако, как пишет журналист Низаар Кинселла, его трансфер в мадридский клуб зимой невозможен, так как в этом сезоне Обамеянг уже играл за две разных команды в официальных матчах. По правилам ФИФА, в этом сезоне он может играть только за «Барсу» или «Челси».

Обамеянг не выходил в стартовом составе «синих» с 6 ноября. У него 3 гола в 15 матчах за клуб. В «Барсе» он забил 13 голов в 24 играх.

Полную статистику габонца можно изучить здесь.

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77 комментариев

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Surhay Lucmanov
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И опять начнет разрывать 😂
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Сколько лет уже ждут болелы Барсы. Подождёшь и ты )
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Свитер Лунева
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Ответ Jordan95
Ты лично со всеми пообщался? Как же я ору, когда Челси списывают раз в 3-4 года, а они камбечат и закрывают рты) Последний раз такое было с Тухелем(которого называли физруком и смеялись с его назначения), тогда ЛЧ взяли. Челси уже занимал 10 место не так давно, на следующий сезон взяли АПЛ. Занимал 6 и брал ЛЧ с Ди Маттео. Вылетал в ЛЕ дважды и дважды его брал. Последний раз мягкотелый ныне хайповый Арсенальчик вынесли в одну калитку, даже не почувствовали сопротивления. Можно ещё вспомнить сезон 08 с Грантом(дошли до финала ЛЧ после провала 1 половины). Назначение Хиддинга и вновь почти финал(тот самый матч с Барсой). «Слабый» Челси Моура 2 захода и 1/2 ЛЧ чашка АПЛ. Даже такой Челси дважды Милан выносит в группе в ЛЧ🤣 Пока 10 человек в лазарете легко кекать с Челси. Посмотрим, что будет в конце сезона. Там Канте, Чиллуэл и Джеймс к февралю будут готовы. Пойдёт другая игра. Я за 20 последних лет столько видел этих падений Челси, что абсолютно спокоен, ведь скоро новые победы)
Хорошо сказал!)
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универсал78
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Ответ Jordan95
Ты лично со всеми пообщался? Как же я ору, когда Челси списывают раз в 3-4 года, а они камбечат и закрывают рты) Последний раз такое было с Тухелем(которого называли физруком и смеялись с его назначения), тогда ЛЧ взяли. Челси уже занимал 10 место не так давно, на следующий сезон взяли АПЛ. Занимал 6 и брал ЛЧ с Ди Маттео. Вылетал в ЛЕ дважды и дважды его брал. Последний раз мягкотелый ныне хайповый Арсенальчик вынесли в одну калитку, даже не почувствовали сопротивления. Можно ещё вспомнить сезон 08 с Грантом(дошли до финала ЛЧ после провала 1 половины). Назначение Хиддинга и вновь почти финал(тот самый матч с Барсой). «Слабый» Челси Моура 2 захода и 1/2 ЛЧ чашка АПЛ. Даже такой Челси дважды Милан выносит в группе в ЛЧ🤣 Пока 10 человек в лазарете легко кекать с Челси. Посмотрим, что будет в конце сезона. Там Канте, Чиллуэл и Джеймс к февралю будут готовы. Пойдёт другая игра. Я за 20 последних лет столько видел этих падений Челси, что абсолютно спокоен, ведь скоро новые победы)
а так, полностью согласен
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универсал78
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Ответ Jordan95
Ты лично со всеми пообщался? Как же я ору, когда Челси списывают раз в 3-4 года, а они камбечат и закрывают рты) Последний раз такое было с Тухелем(которого называли физруком и смеялись с его назначения), тогда ЛЧ взяли. Челси уже занимал 10 место не так давно, на следующий сезон взяли АПЛ. Занимал 6 и брал ЛЧ с Ди Маттео. Вылетал в ЛЕ дважды и дважды его брал. Последний раз мягкотелый ныне хайповый Арсенальчик вынесли в одну калитку, даже не почувствовали сопротивления. Можно ещё вспомнить сезон 08 с Грантом(дошли до финала ЛЧ после провала 1 половины). Назначение Хиддинга и вновь почти финал(тот самый матч с Барсой). «Слабый» Челси Моура 2 захода и 1/2 ЛЧ чашка АПЛ. Даже такой Челси дважды Милан выносит в группе в ЛЧ🤣 Пока 10 человек в лазарете легко кекать с Челси. Посмотрим, что будет в конце сезона. Там Канте, Чиллуэл и Джеймс к февралю будут готовы. Пойдёт другая игра. Я за 20 последних лет столько видел этих падений Челси, что абсолютно спокоен, ведь скоро новые победы)
ты забыл один нюанс. Ромы больше нет.
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Merdan Saliyew
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Не хорошая идея , если тот раз отделался с легкими травмами по лицу, на этот раз ему грабители голову оторвут. .
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Александра Александрова
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Может им Депая отдать, а Обамеянга забрать было бы вообще огонь , он просто как литой подходит под футбол Барсы !
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Макс Шева
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Не думаю ,что Депая так легко отпустят болельщики,он так много сделал для клуба.Коута с его правой конечно вряд ли переплюнет
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.Егор Зуев .
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Ответ Саид Исаев
Поэтому решил в Челси перейти
1-ое место и 10-ое место 🤭🤫
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GuruFutbola
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Ответ Константин Белоглазов
Просто был замотивирован играть в барсе. Сладкие речи в адрес хави снова начались?
Они не заканчивались
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Kanonir152
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Ответ Jordan95
Ты лично со всеми пообщался? Как же я ору, когда Челси списывают раз в 3-4 года, а они камбечат и закрывают рты) Последний раз такое было с Тухелем(которого называли физруком и смеялись с его назначения), тогда ЛЧ взяли. Челси уже занимал 10 место не так давно, на следующий сезон взяли АПЛ. Занимал 6 и брал ЛЧ с Ди Маттео. Вылетал в ЛЕ дважды и дважды его брал. Последний раз мягкотелый ныне хайповый Арсенальчик вынесли в одну калитку, даже не почувствовали сопротивления. Можно ещё вспомнить сезон 08 с Грантом(дошли до финала ЛЧ после провала 1 половины). Назначение Хиддинга и вновь почти финал(тот самый матч с Барсой). «Слабый» Челси Моура 2 захода и 1/2 ЛЧ чашка АПЛ. Даже такой Челси дважды Милан выносит в группе в ЛЧ🤣 Пока 10 человек в лазарете легко кекать с Челси. Посмотрим, что будет в конце сезона. Там Канте, Чиллуэл и Джеймс к февралю будут готовы. Пойдёт другая игра. Я за 20 последних лет столько видел этих падений Челси, что абсолютно спокоен, ведь скоро новые победы)
Так физрук не Тухель, а Лэмпард, который руинил сезон. Но, в ситуации со сменой руководства, как-то не понятно что будет дальше. Свет в конце тоннеля не видно и не понятно когда появится.
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Lazeeer
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Ответ GuruFutbola
Еще бы, с Маэстро Хави клал голы в каждом мачте, попал к физруку - 1 гол за полгода
Это его решение перейти было, а теперь при трудностях как тряпка слинять хочет
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bm
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А как же не законченные дела в Лондоне?
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Febos_
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Ответ Классный руководитель
В чем не счастье то заключается?
В том что он не попадает в состав топ клуба , и хочет вернуться в середняк
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Классный руководитель
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В чем не счастье то заключается?
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Дмитрий Евсюков
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Ответ red hikkikomori
Да вроде это ограбление одной из причин переезда было писали. Да к тому же его не только ограбили, ещё и по голове чем то огрели
Мне кажется, что просто микроклимат в команде. Он пришел в барсу и помог Хави вылезти из середины таблицы. Его сразу полюбили болельщики , в команде стал своим и пользовался доверием . Испания, солнце , море.
А здесь перебрался в хмурый Лондон, его тренера выгнали , пришли какие-то непонятные люди. Усадили на банку. Тут на контрасте все понятно))
Да и лучше сидеть под Левой в Барсе, чем непонятно даже под кем в Челси
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Константин Белоглазов
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Ответ GuruFutbola
Еще бы, с Маэстро Хави клал голы в каждом мачте, попал к физруку - 1 гол за полгода
Просто был замотивирован играть в барсе.
Сладкие речи в адрес хави снова начались?
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Shuller18
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Цирк какой-то
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frog19
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Челси это ад для нападающих
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Altim
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Весенний Обамеянг)) Весной в Барсе, осенью в другом клубе.
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Febos_
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Спасибо Тухелю за такой подарок, очень рад что его уволили. Тухеля должны были уволить уже тогда когда он говорил что линия полузащиты не нуждается в усилении
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Саид Исаев
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Ответ .Егор Зуев .
Благо, что он осознал, что перспективны в середнике никакой )
Поэтому решил в Челси перейти
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Владимир Самсонов
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Ответ Jordan95
Ты лично со всеми пообщался? Как же я ору, когда Челси списывают раз в 3-4 года, а они камбечат и закрывают рты) Последний раз такое было с Тухелем(которого называли физруком и смеялись с его назначения), тогда ЛЧ взяли. Челси уже занимал 10 место не так давно, на следующий сезон взяли АПЛ. Занимал 6 и брал ЛЧ с Ди Маттео. Вылетал в ЛЕ дважды и дважды его брал. Последний раз мягкотелый ныне хайповый Арсенальчик вынесли в одну калитку, даже не почувствовали сопротивления. Можно ещё вспомнить сезон 08 с Грантом(дошли до финала ЛЧ после провала 1 половины). Назначение Хиддинга и вновь почти финал(тот самый матч с Барсой). «Слабый» Челси Моура 2 захода и 1/2 ЛЧ чашка АПЛ. Даже такой Челси дважды Милан выносит в группе в ЛЧ🤣 Пока 10 человек в лазарете легко кекать с Челси. Посмотрим, что будет в конце сезона. Там Канте, Чиллуэл и Джеймс к февралю будут готовы. Пойдёт другая игра. Я за 20 последних лет столько видел этих падений Челси, что абсолютно спокоен, ведь скоро новые победы)
Маленькая разница в том, что вы описали Челси Абрамовича, где структура годами выстраивалась и подбирались довольно толковые люди.
Новое руководство пока только разрушает.
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Nuraly Amirov
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Ответ Apol
Гурька, проспись. Кристенсен и Алонсо у него топовые, оборжаться можно)))
Для ЛЕ вполне топовые
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Talgat
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Счастлив- несчастлив устроили ромашку…
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