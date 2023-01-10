«Барселона» и «Атлетико» проведут переговоры по Депаю на этой неделе

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Жоау Феликс Фабрицио Романо Футбол

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в другой клуб чемпионата Испании.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Атлетико» направило каталонцам запрос касательно форварда. Стороны на этой неделе проведут переговоры, в ходе которых мадридская команда сделает начальное предложение о трансфере игрока.

Футболист сборной Нидерландов рассматривается «Атлетико» как один из вариантов на замену Жоау Феликсу.

В текущем сезоне Депай сыграл в Ла Лиге два раза и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы

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38 комментариев

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DolJun
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DolJun
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Ответ Егор Зуев .
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Егор Зуев .
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Бухгалтер2021
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будет как с гризаманом
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Ramal Ali
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Ответ Олег Петров
За 120 лямов пусть забирают. Так же, как они нам впарили гризмана. С атлетико и челси желательно начинать переговоры со 100 лямов в нашу пользу. Жулдоня как дела? Трусы постирал уже после МС?
У них нет Бартомеу кто заплатит такие деньги?))
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DolJun
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Ramal Ali
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Зная Атлетико максимум лям 2/3 предложат Барсе
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Георгий Гуляев
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Даже за копейки не стоит, пусть атлетико платят за аренду как и Челси. Сделали атлетико уже скидку на гризманна.
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XavIniesta2008-2015
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Надеюсь, не случится та же ситуация, которая была с Сане летом 2019
Если кто-то не знает: переход Сане в Баварию уже был решённым делом. Но, из-за того, что Марез вынужден был пропустить матч за Суперкубок с Ливерпулем, Гвардиоле пришлось выпустить Сане в стартовом составе. И Лерой в том матче порвал кресты. В итоге этого форс-мажора получилась ситуация, в которой проиграли все
Это я к чему. Левандовски ещё 2 матча отбывать дисквалификацию. Неизвестно, сколько матчей дисквы дадут Феррану. За исключением Депая, у Барселоны нет никакой подмены в атакующую тройку. Поэтому в плотном графике ему всё равно придётся сыграть за Барсу ещё несколько матчей. Если переход куда-нибудь этой зимой-уже вопрос решённый для игрока и клуба, хотелось бы, чтобы Депай не получил травму за оставшийся месяц. Тем более, серьёзную
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Олег Петров
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Так составят договор, что Барса должна останется. 🦾
При нынешнем руководстве барсы, уж поверь, ещё пол атлетико зп свои сократят, чтобы депая купить
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Егор Зуев .
Ответ DolJun
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Олег Петров
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За 120 лямов пусть забирают. Так же, как они нам впарили гризмана. С атлетико и челси желательно начинать переговоры со 100 лямов в нашу пользу. Жулдоня как дела? Трусы постирал уже после МС?
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DolJun
Ответ Егор Зуев .
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med-a-lion
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ни у тех, ни у других нет денег и очень нужны деньги, даже не знаю, как они будут договариваться
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Егор Зуев .
Ответ DolJun
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DolJun
Ответ Егор Зуев .
Как там поживает 10 место АПЛ?) Или же сине-белый лондонский середняк?)
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Егор Зуев .
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Ответ DolJun
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И да
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Arman FCSM
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Опорником Депай ещё не играл
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Егор Зуев .
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Ответ DolJun
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Как там поживает 10 место АПЛ?)
Или же сине-белый лондонский середняк?)
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Неплохой вариант для Депая
Но для Барселоны-не лучший. Усиливать конкурента тем игроком, который нужен на время дисквы Левандовского и Торреса
Плюс, сухая аренда за полгода до конца контракта. Экономия только на второй половине з/п за сезон. Проще оставить на полгода для ротации в плотном графике
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& Co1366
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Ответ Boni Jek
Мемфис нет,Депай согласится...
Как сказал один повар: "Пожуем - увидим, где там повидло."
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Josep
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Все в выигрыше останутся. Только б сам рэпер не подвёл и не упёрся в очередной раз.
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Плакса Джон ушел налево
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Так составят договор, что Барса должна останется. 🦾
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DolJun
Ответ Рискну предположить
На Эвребё 😉
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