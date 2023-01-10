«Барселона» и «Атлетико» проведут переговоры по Депаю на этой неделе

Нападающий «Барселоны» может перейти в другой клуб чемпионата .

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, « » направило каталонцам запрос касательно форварда. Стороны на этой неделе проведут переговоры, в ходе которых мадридская команда сделает начальное предложение о трансфере игрока.

Футболист сборной Нидерландов рассматривается «Атлетико» как один из вариантов на замену .

В текущем сезоне Депай сыграл в Ла Лиге два раза и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы