«Барселона» и «Атлетико» проведут переговоры по Депаю на этой неделе
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в другой клуб чемпионата Испании.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Атлетико» направило каталонцам запрос касательно форварда. Стороны на этой неделе проведут переговоры, в ходе которых мадридская команда сделает начальное предложение о трансфере игрока.
Футболист сборной Нидерландов рассматривается «Атлетико» как один из вариантов на замену Жоау Феликсу.
В текущем сезоне Депай сыграл в Ла Лиге два раза и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Аренда Феликса в «Челси» за 11 млн евро согласована. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы
Если кто-то не знает: переход Сане в Баварию уже был решённым делом. Но, из-за того, что Марез вынужден был пропустить матч за Суперкубок с Ливерпулем, Гвардиоле пришлось выпустить Сане в стартовом составе. И Лерой в том матче порвал кресты. В итоге этого форс-мажора получилась ситуация, в которой проиграли все
Это я к чему. Левандовски ещё 2 матча отбывать дисквалификацию. Неизвестно, сколько матчей дисквы дадут Феррану. За исключением Депая, у Барселоны нет никакой подмены в атакующую тройку. Поэтому в плотном графике ему всё равно придётся сыграть за Барсу ещё несколько матчей. Если переход куда-нибудь этой зимой-уже вопрос решённый для игрока и клуба, хотелось бы, чтобы Депай не получил травму за оставшийся месяц. Тем более, серьёзную
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0&source=tabbar&pos=0&img_url=http%3A%2F%2Flastwordonnothing.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FKiller_Chihuahua.jpg&rpt=simage&lr=22
Или же сине-белый лондонский середняк?)
Плюс, сухая аренда за полгода до конца контракта. Экономия только на второй половине з/п за сезон. Проще оставить на полгода для ротации в плотном графике