Месси просил ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и оплату чартеров в Аргентину во время переговоров с «Барсой» в 2020-м

Стали известны запросы Лионеля Месси при переговорах о продлении контракта с «Барселоной» в 2020-м.
Ранее сообщалось, что аргентинец требовал у «Барсы» подписной бонус 10 млн евро в 2020-м и компенсацию за снижение зарплаты в пандемию, а также отступные в размере 10 000 евро.
По информации El Mundo, это были не единственные требования Месси. Нападающий, сейчас выступающий за «ПСЖ», также просил о частной ложе на «Камп Ноу» для своей семьи и семьи Луиса Суареса и оплату чартеров для полетов в Аргентину всей семьей в период Рождества.
Жозеп Бартомеу, президент «Барселоны» на момент описываемых событий, принял большинство условий, но не требование о снижении отступных с 700 миллионов евро до 10 тысяч. Также Бартомеу хотел, чтобы выплата 10 млн бонуса была возможна только в случае возращения к хорошим финансовым показателям.
Из-за этих разногласий стороны прервали переговоры, а Месси в итоге подал заявку на трансфер.