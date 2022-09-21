Месси просил ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и оплату чартеров в Аргентину во время переговоров с «Барсой» в 2020-м

Стали известны запросы при переговорах о продлении контракта с «Барселоной» в 2020-м.

Ранее сообщалось, что аргентинец требовал у «Барсы» подписной бонус 10 млн евро в 2020-м и компенсацию за снижение зарплаты в пандемию, а также отступные в размере 10 000 евро.

По информации El Mundo, это были не единственные требования Месси. Нападающий, сейчас выступающий за , также просил о частной ложе на для своей семьи и семьи и оплату чартеров для полетов в Аргентину всей семьей в период Рождества.

, президент «Барселоны» на момент описываемых событий, принял большинство условий, но не требование о снижении отступных с 700 миллионов евро до 10 тысяч. Также Бартомеу хотел, чтобы выплата 10 млн бонуса была возможна только в случае возращения к хорошим финансовым показателям.

Из-за этих разногласий стороны прервали переговоры, а Месси в итоге подал заявку на трансфер.