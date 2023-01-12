«Дзюба – алчный и жадный человек, охотится только за деньгами. Неудивительно, что он не нашел клуб». Петржела о форварде

назвал алчным и жадным человеком.

Бывший тренер «Зенита» высказался о том, что форвард все еще остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду – он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.

Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное – деньги», – сказал Петржела.