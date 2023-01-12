«Дзюба – алчный и жадный человек, охотится только за деньгами. Неудивительно, что он не нашел клуб». Петржела о форварде

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела назвал Артема Дзюбу алчным и жадным человеком.

Бывший тренер «Зенита» высказался о том, что форвард все еще остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

«Для меня неудивительно, что Дзюба до сих пор не может найти команду – он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное.

Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное – деньги», – сказал Петржела. 

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47 комментариев

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UncleMaks
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Ответ Egobrain junior
не лень вам эту глупость повторять?
иди в жопу, говноед
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Иван Шуткин
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Дам в долг на трансферы
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Борух73
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Ответ Spartakus1984
Все правильно,продался за деньги зениту уйдя из Спартака
Федун прилетал лично в Испанию на сборы, предложил ему 3 млн.евро, но газовые дали 3,3. В итоге свалил на болота. К слову спартаковский воспитанник. Всё в итоге аукается.
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Иван Шуткин
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Я влюбился
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Усатый КозлоБык ©
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Красиво унижает 😍😍😍
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Гамарджоба Генацвале
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"Дзюбу надо уважать, потому что он провел за «Зенит» очень много игр, становился лучшим бомбардиром, сыграл много матчей за сборную", - угадайте чьи это слова?
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Egobrain junior
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Ответ UncleMaks
Месси несколько раз снижали зарплату во время пандемии, а новый контракт на худших условиях он не мог подписать из-за особенностей испанских законов
не лень вам эту глупость повторять?
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Артемий Дмитриев
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Хм, думал так можно сказать почти про каждого российского футболиста
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Serg13s
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И вообще человек не очень🤣
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Ковид 07.10.52
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Вот это да...как же так питерский тренеришка позволяет поливать идола газового в недавнем прошлом....Вот так сами к деньгам приручили, а теперь воспитанника ругают...тьфу...
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Spartakus1984
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Ответ schwein
ага. 4 чемпионства, два кубка и 4 суперкубка не в счёт. Только из-за лишних 300 тысяч евро подписного бонуса ушел.
С чего ты взял сумму в 300 тыс. До перехода в зенит,он не мог знать сколкьо и чего выиграет.Это мы болельщики романтизируем по всяким кубкам и т.д а современным игрокам важны деньги а результат уже на втором месте,тем более в РПЛ,ох как пристижно ее выиграть для игрока)))ладно если победа в ЛЧ мечта жизни,кубоки РПЛ.
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Spartakus1984
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Ответ тигр настоящий
откуда он знает дзюбу?
Ну а ты откуда знаешь дзюбу)))?
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Slavnov
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петержела чешский казавашвили
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Spartakus1984
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Ответ Александр Казаков
Так он с ним даже ни разу не знаком. А говорит такие вещи... смешной конечно чешский игроман
А ты знаком с дзюбой?
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schwein
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Ответ Spartakus1984
Все правильно,продался за деньги зениту уйдя из Спартака
ага. 4 чемпионства, два кубка и 4 суперкубка не в счёт. Только из-за лишних 300 тысяч евро подписного бонуса ушел.
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UncleMaks
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Ответ superbro
Так не надо утрировать. Деньги всем нужны, вопрос в приоритетах. Месси вместо снижения зп в барсе выбрал мешок денег в псж, Роналду вместо европейского середняка выбрал арабский мешок денег. У нас мешок денег это зенит, но оттуда Дзюба ушел думая что чего-то еще стоит, оказалось нет.
Месси несколько раз снижали зарплату во время пандемии, а новый контракт на худших условиях он не мог подписать из-за особенностей испанских законов
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Средний палец Кирана Тирни
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У Дзюбы и Авейру много общего: оба все еще способны приносить пользу команде, оба готовы на уступки по заработной плате, но тот токсичный шлейф перекрывает все возможные плюсы обоих.
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Арсений Элин
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Аххаха жаба/гадюка...
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Джиза
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Петржелка так то сам без работы сидит))
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Hong Kil
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Ответ Spartakus1984
Медведев,Широков,Радимов...
Это все твои кумиры? Целуешь портреты?
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xomamb
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интересно, Володя Быстров подтвердит?
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schwein
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Лол, это говорит человек, который Дзюбу ни разу в глаза не видел.
Совсем дела у Пана плохи.
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UncleMaks
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Ответ Hong Kil
Когда писать нечего, а сроки поджимают, выход есть! Петержела, Орлов, Кавазашвили, Зарэма, Терюшков, Кончельскис, Тихонов etc.
можно еще Тарасовой позвонить и спросить, как она относится к Петржеле. Судя по количеству ее комментариев обо всем, она добрая женщина, которая журналистам не отказывает, а те и рады воспользоваться и спросить ее про то, к чему она отношения не имеет)
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Александр Казаков
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Так он с ним даже ни разу не знаком. А говорит такие вещи... смешной конечно чешский игроман
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тигр настоящий
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откуда он знает дзюбу?
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