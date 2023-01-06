Петржела о том, что Дзюба предлагает себя клубам РПЛ: «Ему должно быть стыдно. Это не по-мужски»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Пари НН Футбол

Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Пари НН».

Сообщалось, что 34-летний Дзюба самостоятельно договаривается с клубом о подписании контракта.

«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» – я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.

Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — сказал Петржела.

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8 комментариев

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Максим Пантелеев
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Ответ Ar41
Вот тут совсем не понял старого. Что зазорного в том, что мужик ищет себе работу сам? Или нужно плодить кормить паразитов агентов чтобы не стыдно было? Поправьте меня, если я чего-то не понимаю
Сам это когда позвонил и предложил себя. А этот забрасывает удочки через СМИ, ищет дурачков кто клюнет. Но никто не клюет.Слишком жирный опарыш
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Максим Пантелеев
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"Прежний уровнь" Дзюбы держался на карманных газпромовских судьях и договорняках Зенита. А так он всегда был где-то между Томском и Тулой. Просто везло с внешними обстоятельствами. Самый большой фарт - не потерялся и нагло присвоил коллективного звание героя ЧМ одному себе. Поплакал в эфире Первого канала. А какой-то придурок из АП задумал сделать из него " народного героя", начал пиарить из каждого утюга. Тут бы остановиться, скромнее себя вести, но Рукастого понесло, кукуха поехала, сам поверил что топовый. Начал бровадствовать,себя выше других ставить. Футбольные Боги не простили и наказали по полной. Слетел с горы славы под всеобщее улюлюканье,с голой попой убежал в кусты. Ну и сидел бы уже там.Но нет, пытался вернуться. Вернуть свои 15 минут фанерной славы.И на этом окончательно сгорел.
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Алексей Ненахов
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Как будто он до этого по- мужски поступал , был девицей плечевой , так и остался .
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Максим Пантелеев
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Заканчивай Дзюба. Твою схему даже далекий от твоих реалиалий чех раскусил. Честно скажи : Я никому не нужен, заканчиваю. Надо было сразу весной заканчивать.А теперь даже остатки лица потерял. Просчитался по-полной. Футболистишка.
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Мохнатый55
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Так он и не мужчина. Максимум подросток, судя по поступкам.
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Максим Пантелеев
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Как плечевая девка возле заправки бегаешь, всем себя предлагаешь. А от тебя отмахиваются. Слишком уж стремный.
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Ar41
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Вот тут совсем не понял старого. Что зазорного в том, что мужик ищет себе работу сам? Или нужно плодить кормить паразитов агентов чтобы не стыдно было? Поправьте меня, если я чего-то не понимаю
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Spaten
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Петржела что-то распетушился после праздников, окуните его рожей в холодный гуляш
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