Петржела о том, что Дзюба предлагает себя клубам РПЛ: «Ему должно быть стыдно. Это не по-мужски»

прокомментировал информацию о возможном переходе в « ».

Сообщалось, что 34-летний Дзюба самостоятельно договаривается с клубом о подписании контракта.

«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» – я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.

Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — сказал Петржела.