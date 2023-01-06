Петржела о том, что Дзюба предлагает себя клубам РПЛ: «Ему должно быть стыдно. Это не по-мужски»
Властимил Петржела прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Пари НН».
Сообщалось, что 34-летний Дзюба самостоятельно договаривается с клубом о подписании контракта.
«Понятия не имею, заиграет ли Дзюба в «Пари НН» – я не знаю, в какой он сейчас форме. Но что-то мне подсказывает, что Артем уже не сможет играть на прежнем уровне и из этого ничего не выйдет. Думаю, этому клубу лучше дать шанс какому-то молодому игроку.
Говорят, что Дзюба сам предлагает себя клубам РПЛ? Если это так, то ему должно быть стыдно. Это не по-мужски и совсем непрофессионально», — сказал Петржела.
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