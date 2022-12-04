«Барса» может отказаться от Тилеманса из-за отсутствия интереса у игрока. Клуб рассматривает Невеша и Субименди

может отказаться от подписания Юри Тилеманса.

Несмотря на то, что в подписании игрока заинтересован лично , Тилеманс относится к интересу каталонского клуба холодно. В

«Барселоне» предполагают, что у бельгийского полузащитника уже есть договоренность с другим клубом – в частности, сообщалось, что хавбек договорился с .

В связи с этим клуб ищет других кандидатов на замену , который покинет клуб в конце сезона.

На данный момент основными кандидатами являются Мартин Субименди и Рубен Невеш. Однако за Субименди придется заплатить около 60 миллионов евро, а Невеш, несмотря на то, что его агент Жорже Мендеш предлагал его руководству «Барселоны», не является приоритетом для тренерского штаба.

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