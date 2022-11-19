«МЮ», «Арсенал» и «Челси» интересуются Депаем. Форвард может уйти из «Барсы» в январе (Diario Sport)

может продолжить карьеру в .

Нападающий «Барселоны», вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно. Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он понимает, что сохранит за собой роль запасного игрока, если останется.

Окружение игрока ищет варианты в чемпионате Англии. Нидерландец интересен «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси», но официальных предложений ни один из этих клубов еще делал. Они будут следить за тем, как Депай проявит себя на чемпионате мира-2022.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 2 матча и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.