«Манчестер Сити» и «Барселоне» интересен тренер «Арсенала» .

По информации инсайдера TEAMtalk Грэма Бэйли, «Манчестер Сити» и внимательно следят за ситуацией вокруг 40-летнего специалиста.

«Результаты Артеты в не остались незамеченными – за ним следят и в «Барселоне», и в .

«Сити» планирует сохранить Пепа Гвардиолу, но он еще не продлил контракт (его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года – Sports.ru). Если он уйдет, то нужно искать замену, и Артета входит в планы клуба», – сказал Бэйли.

В связи с интересом к Артете со стороны других клубов руководство «Арсенала» вложится в усиление состава по ходу зимнего трансферного окна.

«Арсенал» поддержит Артету в январе. Источники подтверждают это, и для такого решения есть несколько причин. У клуба есть неожиданная возможность побороться за титул, и они думают, что не так далеки от него.

«Арсенал» хочет усилить полузащиту двумя игроками и, возможно, подписать вингера. Но они действительно не считают, что далеки от титула», – сообщил Бэйли.

Отмечается, что, несмотря на интерес от «Барселоны» и «Ман Сити», Артета сконцентрирован на «Арсенале».

Прошлым летом лондонский клуб потратил около 100 млн фунтов на пятерых новичков.

«Канониры» лидируют в таблице после 14 туров. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» – 5 очков.