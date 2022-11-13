Артета интересен «Сити» и «Барсе». Из-за этого «Арсенал» готов вложиться в 2-3 новичков зимой (TEAMtalk)
«Манчестер Сити» и «Барселоне» интересен тренер «Арсенала» Микель Артета.
По информации инсайдера TEAMtalk Грэма Бэйли, «Манчестер Сити» и «Барселона» внимательно следят за ситуацией вокруг 40-летнего специалиста.
«Результаты Артеты в «Арсенале» не остались незамеченными – за ним следят и в «Барселоне», и в «Манчестер Сити».
«Сити» планирует сохранить Пепа Гвардиолу, но он еще не продлил контракт (его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года – Sports.ru). Если он уйдет, то нужно искать замену, и Артета входит в планы клуба», – сказал Бэйли.
В связи с интересом к Артете со стороны других клубов руководство «Арсенала» вложится в усиление состава по ходу зимнего трансферного окна.
«Арсенал» поддержит Артету в январе. Источники подтверждают это, и для такого решения есть несколько причин. У клуба есть неожиданная возможность побороться за титул, и они думают, что не так далеки от него.
«Арсенал» хочет усилить полузащиту двумя игроками и, возможно, подписать вингера. Но они действительно не считают, что далеки от титула», – сообщил Бэйли.
Отмечается, что, несмотря на интерес от «Барселоны» и «Ман Сити», Артета сконцентрирован на «Арсенале».
Прошлым летом лондонский клуб потратил около 100 млн фунтов на пятерых новичков.
«Канониры» лидируют в таблице АПЛ после 14 туров. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» – 5 очков.
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