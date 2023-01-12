Дмитрий Гунько: «Думаю, что Абаскаль не уйдет из «Спартака». Он готов на долгосрочную работу»

считает, что останется в «Спартаке» надолго.

«Я думаю, что Абаскаль не уйдет. Потому что он приходил в период достаточно непростой для клуба. С того момента особо ничего не поменялось.

Сейчас из того, что я вижу в прессе, он заинтересован в тех футболистах, с которыми он вместе работал. Это может говорить о том, что он готов на долгосрочную работу», – сказал экс-тренер «Спартака».

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Фонбет Кубка России и занимают 2-е место в Мир РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.

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