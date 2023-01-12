Дмитрий Гунько: «Думаю, что Абаскаль не уйдет из «Спартака». Он готов на долгосрочную работу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Гунько Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Гунько считает, что Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке» надолго.

«Я думаю, что Абаскаль не уйдет. Потому что он приходил в период достаточно непростой для клуба. С того момента особо ничего не поменялось.

Сейчас из того, что я вижу в прессе, он заинтересован в тех футболистах, с которыми он вместе работал. Это может говорить о том, что он готов на долгосрочную работу», – сказал экс-тренер «Спартака».

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Фонбет Кубка России и занимают 2-е место в Мир РПЛ, набрав 36 очков после 17 туров.

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5 комментариев

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Владимир Молявин
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Посмотрим. Удачи, тренер!!!
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леша коваленко
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Перефразируя поговорку: мы предполагаем, а Абаскаль располагает. Опять гадания, время покажет.
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Фарит Абдрашитов
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Дима мечтает что если что его опять позовут.
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Marcus-light
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А куда ему идти? Тренеры без резюме из Спартака могут уйти разве что во второсортные европейские клубы с уменьшением зарплаты в разы
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Спартак Сила Народ
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Возьмёт кубок и чемпионат
Унизит зинит
Приятного просмотра
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