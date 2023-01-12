Ринат Дасаев: «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?»

верит в то, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне Мир РПЛ.

«Пока я ничего не жду от второй части чемпионата России. Думаю, чемпионская гонка продолжится.

Что касается «Спартака», то он может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?» – сказал экс-вратарь «Спартака».

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают вторую строчку, набрав 36 очков в 17 матчах, и отстают от «Зенита» на 6 очков.

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