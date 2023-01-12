Ринат Дасаев: «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Дасаев Футбол

Ринат Дасаев верит в то, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне Мир РПЛ.

«Пока я ничего не жду от второй части чемпионата России. Думаю, чемпионская гонка продолжится.

Что касается «Спартака», то он может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?» – сказал экс-вратарь «Спартака».

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают вторую строчку, набрав 36 очков в 17 матчах, и отстают от «Зенита» на 6 очков.

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6 комментариев

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Дэннис Молинарев
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Данко Лазович
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Десятое место горит. Пора возвращаться править)
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Вася Васильков
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Классный вратарь был ..
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Velirpa
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6 очков против Судейнита довольно много.
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stason79
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потому что им станет Зенит
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psixyec
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Спартак и Лигу Чемпионов может выиграть. Почему нет?
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