Гунько о «Спартаке»: «Появляется молодой игрок из академии каждый год. В «Зените» такого нет»
Дмитрий Гунько высказался о развитии воспитанников «Спартака» в клубе.
«У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо.
Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идет. В прошлом чемпионате мы видели Мелешина, могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на «Зенит», там нет футболистов из академии в составе», – сказал экс-тренер «Спартака».
А не последний? Предыдущий успех Спартака помните?
А напомню..
2012/2013 4-е место в группе ЛЧ
2013/2014 вылет в отборе от Санкт-Галлена
2014/2015 не участвовал
2015/2016 не участвовал
2016/2017 вылет в отборе от АЕКа
2017/2018 3-е место в группе ЛЧ, вылет в первом раунде плей-офф ЛЕ
2018/2019 вылет из квалификации ЛЧ от ПАОК (Салоники), четвёртое место в группе ЛЕ
2019/2020 вылет из квалификации ЛЕ от Браги..