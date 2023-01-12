Гунько о «Спартаке»: «Появляется молодой игрок из академии каждый год. В «Зените» такого нет»

высказался о развитии воспитанников « » в клубе.

«У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо.

Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идет. В прошлом чемпионате мы видели , могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на « », там нет футболистов из академии в составе», – сказал экс-тренер «Спартака».