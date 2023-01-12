Гунько о «Спартаке»: «Появляется молодой игрок из академии каждый год. В «Зените» такого нет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Гунько Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Павел Мелешин Футбол

Дмитрий Гунько высказался о развитии воспитанников «Спартака» в клубе.

«У каждой команды есть стратегия развития клуба. Естественно, она есть и у «Спартака», и клуб думает об этом. Если в составе команды каждый год появляется молодой футболист из академии, это очень хорошо.

Мы видим, что в «Спартаке» такая работа идет. В прошлом чемпионате мы видели Мелешина, могут появляться по два, по три футболиста. Посмотрите на «Зенит», там нет футболистов из академии в составе», – сказал экс-тренер «Спартака».

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13 комментариев

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Ильдар Фарукшин
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Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Вы чем лучше , напомни себе три последних ЛЧ из группы не вышли или не было такого?
Да не обращай, это "интелегенты". Спасибо надо говорить😊видеш как нашу статистику ведут. Глянул, вспомнил, а то искань надо. "хорошие " они наверное 😊❤️
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Ильдар Фарукшин
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И торчат тут, чуть слово о Спартаке и давай коменты о самом великом клубе, ещё все прочитают комментарии проглотят, минусики поставят. Не люди, а золото из "культурной" столицы 😊😊😊
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fil_spb
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Ответ fil_spb
Новая кб методичка опять в ходу. О каких-то там выходцах из академии. Только ни один кб никак не ответит кто эти многочисленные воспитанники? Литвинов из Воронежа? Маслов из Тюмени? Денисов из Петербурга? Единственный москвич - Игнатов, и тот до 15 лет в ЦСКА был. В итоге один зенитовский Одоевский в Академии Зенита провёл больше времени чем вышеперечисленные "свои родные спартаковцы" вместе взятые.
В итоге никаких чудес спартаковская академия не показывает. Единственное чудо от кб-академии это то, что такого бездарного персонажа как Гунько (как раз главу академии Спартака на тот момент) пропихнули в главные тренеры дружественных Химок. И только.
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fil_spb
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Новая кб методичка опять в ходу. О каких-то там выходцах из академии. Только ни один кб никак не ответит кто эти многочисленные воспитанники? Литвинов из Воронежа? Маслов из Тюмени? Денисов из Петербурга? Единственный москвич - Игнатов, и тот до 15 лет в ЦСКА был. В итоге один зенитовский Одоевский в Академии Зенита провёл больше времени чем вышеперечисленные "свои родные спартаковцы" вместе взятые.
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Дважды_Герой
Ой, "последний розыгрыш забыл".. А не последний? Предыдущий успех Спартака помните? А напомню.. 2012/2013 4-е место в группе ЛЧ 2013/2014 вылет в отборе от Санкт-Галлена 2014/2015 не участвовал 2015/2016 не участвовал 2016/2017 вылет в отборе от АЕКа 2017/2018 3-е место в группе ЛЧ, вылет в первом раунде плей-офф ЛЕ 2018/2019 вылет из квалификации ЛЧ от ПАОК (Салоники), четвёртое место в группе ЛЕ 2019/2020 вылет из квалификации ЛЕ от Браги..
Вы чем лучше , напомни себе три последних ЛЧ из группы не вышли или не было такого?
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Дважды_Герой
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Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Ну все написал а последний розыгрыш забыл первое место в группе, две победы над Наполи это Питерские хотят помнить только черное о Спартаке ну тогда если про Зенит такое делать то не хватит сайтов
Ой, "последний розыгрыш забыл"..
А не последний? Предыдущий успех Спартака помните?
А напомню..
2012/2013 4-е место в группе ЛЧ
2013/2014 вылет в отборе от Санкт-Галлена
2014/2015 не участвовал
2015/2016 не участвовал
2016/2017 вылет в отборе от АЕКа
2017/2018 3-е место в группе ЛЧ, вылет в первом раунде плей-офф ЛЕ
2018/2019 вылет из квалификации ЛЧ от ПАОК (Салоники), четвёртое место в группе ЛЕ
2019/2020 вылет из квалификации ЛЕ от Браги..
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Dmitry_1986
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Кто еще из бывших / прошлых кб не высказался о Зените? Очевидный комплекс перед Питером. Но это не изменит того бардака который творится в клубе. В Зените уже давно идёт системная работа, в то время, где еще вчера в Спартаке, участие в принятии решений принимала сожительница владельца с купленным не профильным дипломом, без вообще какого то спортивного управленческого опыты
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Дважды_Герой
Гунько о «Спартаке»: «Три вылета из квалификации ЛЕ. Первое в истории четвёртое место в группе ЛЕ. В «Зените» такого нет»
Ну все написал а последний розыгрыш забыл первое место в группе, две победы над Наполи это Питерские хотят помнить только черное о Спартаке ну тогда если про Зенит такое делать то не хватит сайтов
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Дважды_Герой
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Гунько о «Спартаке»: «Три вылета из квалификации ЛЕ. Первое в истории четвёртое место в группе ЛЕ. В «Зените» такого нет»
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KOTOV71
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А почему надо именно на Зенит смотреть? Как там дела в других клубах?
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jeckk
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В зените сразу взрослые рождаются, без молодости. И в основном из других клубов и в Бразилии последнее время
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Шашки - любимая игра
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Ответ Арсений Элин
А зачем если проще им готового купить!(
Причём гастера...
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Арсений Элин
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А зачем если проще им готового купить!(
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