Халилходжич о Гвардиоле: «Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом, бла-бла, обо всем, что людям приятно слышать. А они играли в Лиге чемпионов с «Лиллем»?»

Бывший главный тренер «Лилля» высказался о .

«Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом, о точности передач, бла-бла-бла – обо всем, о чем людям приятно слышать. А они играли в Лиге чемпионов с ? Мы на «Олд Траффорд» не подпускали к своим воротам ближе, чем на 16 метров.

За два года до этого «Лилль» выступал во второй лиге. А мы играли перед 70-тысячной толпой против лучшей команды мира.

Ранее мы обыграли «Парму», одну из лучших команд мира, со счетом 2:0, это была самая красивая победа в истории «Лилля».

Так вот, Гвардиола, тренируя «Барселону», «Баварию», , обязан много владеть мячом, потому что у него для этого есть подходящие игроки. Вопрос в том, каковы действия при потере мяча? Быстрый отбор в течение 4-6 секунд. Вот где проявляется работа», – сказал Халилходжич.

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