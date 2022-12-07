Халилходжич о Гвардиоле: «Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом, бла-бла, обо всем, что людям приятно слышать. А они играли в Лиге чемпионов с «Лиллем»?»
Бывший главный тренер «Лилля» Вахид Халилходжич высказался о Пепе Гвардиоле.
«Тренеры больших клубов любят говорить о владении мячом, о точности передач, бла-бла-бла – обо всем, о чем людям приятно слышать. А они играли в Лиге чемпионов с «Лиллем»? Мы на «Олд Траффорд» не подпускали «Манчестер Юнайтед» к своим воротам ближе, чем на 16 метров.
За два года до этого «Лилль» выступал во второй лиге. А мы играли перед 70-тысячной толпой против лучшей команды мира.
Ранее мы обыграли «Парму», одну из лучших команд мира, со счетом 2:0, это была самая красивая победа в истории «Лилля».
Так вот, Гвардиола, тренируя «Барселону», «Баварию», «Манчестер Сити», обязан много владеть мячом, потому что у него для этого есть подходящие игроки. Вопрос в том, каковы действия при потере мяча? Быстрый отбор в течение 4-6 секунд. Вот где проявляется работа», – сказал Халилходжич.
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