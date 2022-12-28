Газинский о ВАР: «Объясните, как это работает. Нарушения трактуют по-разному. Как хотят, так и судят»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Юрий Газинский видеоповторы Чемпионат.com Футбол

Юрий Газинский рассказал о своем отношении к ВАР.

«Я просто не понимаю, для чего нужен ВАР. Чтобы исправить ошибки главного судьи? Почему тогда не исправляют? Почему не все? У тебя повторы. Есть время все посмотреть. Там видно, что мяч попал в руку — с какой стороны, с какого расстояния, как была отставлена рука…

Вот мы играли в Москве с «Динамо». Пенальти на 150 процентов! Ладно, главный арбитр не увидел, но почему ВАР не ставит? Потом признали, что это ошибка. Объясните, как это работает. Нарушения трактуют по-разному. Как хотят, так и судят.

Вообще не понимаю по попаданию мяча в руку. Что тут первостепенно, куда отскакивает, что прилетает… Настолько все размыто, что мы уже не понимаем, что пенальти, а что — нет.

С «Факелом» играли — я говорю судье: «Это же 11 метров». Он мне отвечает, что мяч отлетел от ноги в руку. Ради бога, я не против, пускай. Просто этих ремарок-поправок столько, что никто ничего не понимает. Спросите любого – никто не объяснит», — сказал хавбек «Урала».

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5 комментариев

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KOTOV71
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Судья Газинскому: ну отдай ты пас точно " на ход" вперёд, зачем назад пасуешь? Бей по воротам,а не мимо ! Не понимаю , почему нападающего защитники " не встречают", зачем назад пятятся?! итп.
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Nogoi89
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Ответ ster3
Сразу вспоминается момент в финале с Ди Марией. Почему то это пенальти, а вот в матче Уругвай Гана защитник куда активнее сбивал Кавани, но пенальти не было. И в матче Канада Бельгия тоже похожий эпизод был, и опять пенальти нет.
Оба эпизода пенальти, в матче с Уругваем судья не успел за игроками, а ВАР затупил. А Дембель делал акцентированную подножку, и судья сам это сразу увидел.
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Marcus-light
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Главный судья по-прежнему главный, поэтому всё зависит от его воли
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Alestern
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действительно... если спорный момент (особенно если спорный момент связан с возможным пенальти) игра немедленно должна останавливаться, а судья должен чесать к монитору и изучать момент тщательнейшим образом! ... а уж если мяч попадает в руку (неважно как, от ноги, рикошетом или ещё как) в штрафной , то это стопроцентный пенальти!!!
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ster3
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Сразу вспоминается момент в финале с Ди Марией. Почему то это пенальти, а вот в матче Уругвай Гана защитник куда активнее сбивал Кавани, но пенальти не было. И в матче Канада Бельгия тоже похожий эпизод был, и опять пенальти нет.
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