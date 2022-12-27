Газинский о Сафонове: «Агкацев – хороший вратарь, но, сколько бы Матвей ни ошибался, ему будут доверять»

Полузащитник « » оценил игру вратаря « » .

– Сафонов потерял мотивацию?

– Наверное, слишком громко сказано будет. Просто тяжелее, если конкуренция не давит постоянно. Понятно, что есть Стас Агкацев – очень хороший вратарь. Мне он нравится, но, сколько бы Матвей ни ошибался, ему будут доверять. Он номер один – без вопросов. Матвею нужно держать себя в тонусе.

С другой стороны, у него есть большой плюс. Он легко переживает ошибки. Очень устойчив психологически. Может ошибиться, а потом вытащит очень сложный удар.

– Имеет ли смыл посадить Сафонова на лавку?

– Здесь тренерам виднее. В целом уровень Матвея не поддается сомнению. Бывает, ошибается, но посмотрите, сколько он и тащит. Фантастически спас матч с «Крыльями», – сказал хавбек.

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