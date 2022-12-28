«Именные Rolex за 100 матчей в «Краснодаре» – это сверхмотивация». Газинский о подарках Галицкого

Экс-хавбек « » рассказал о подарках от владельца Сергея Галицкого.

«Я считаю, когда за 100 матчей дарят именные Rolex – это сверхмотивация.

Помню, кому-то из ребят подарили часы и сказали, что это последние. А у Коли Маркова на тот момент было за 90 матчей. Наверное, тяжеловато ему было. Так и не дошел до сотни», – сказал Газинский, играющий за « ».

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