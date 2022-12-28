«Именные Rolex за 100 матчей в «Краснодаре» – это сверхмотивация». Газинский о подарках Галицкого

Теги премьер-лига Россия Урал Краснодар Николай Марков Сергей Галицкий Юрий Газинский Чемпионат.com Футбол

Экс-хавбек «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о подарках от владельца Сергея Галицкого.

«Я считаю, когда за 100 матчей дарят именные Rolex – это сверхмотивация.

Помню, кому-то из ребят подарили часы и сказали, что это последние. А у Коли Маркова на тот момент было за 90 матчей. Наверное, тяжеловато ему было. Так и не дошел до сотни», – сказал Газинский, играющий за «Урал».

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6 комментариев

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Fair_Play
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Ответ Alexcat1987
Пару премий не считая зарплаты и можно купить ролексы,почему Юра занижает зарплаты и премии!
Ну хз. Думаю для офицера есть разница между наградным оружием и стволом, купленным в "Мир охоты". Так и здесь эта разница есть.
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Alexcat1987
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Пару премий не считая зарплаты и можно купить ролексы,почему Юра занижает зарплаты и премии!
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La Gushka
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На хрен упал этот ролекс? Лучше бы помогли материально.
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tam005
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Галицкому респект и здоровья!
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Армейский Топор
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Бедный Коля Марков( ну может сам купит себе как нибудь..
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MATRiX
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Ну в масштабах футбольного клуба Ролекс это не так уж и много в сравнении с зп футболистов. Смотря какие, опять таки. Как мотивация для игроков и просто красивый жест на память норм тема. Но чувствуется, народ в комментах такие цацки для привилегированных бояр не оценит)
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