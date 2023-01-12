Месси, Мбаппе, Левандовски, Модрич, Холанд, де Брюйне – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Невилла

Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков 2022 года.

По просьбе компании EA Sports, выпускающей футбольный симулятор FIFA, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» собрал состав лучших игроков прошедшего года. Он расставил игроков по схеме 4-2-4.

Команда Невилла: Алиссон («Ливерпуль»), Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тео Эрнандес («Милан»), Лука Модрич («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»).

Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, Модрич – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Каррагера