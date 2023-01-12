Месси, Мбаппе, Левандовски, Модрич, Холанд, де Брюйне – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Невилла
Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков 2022 года.
По просьбе компании EA Sports, выпускающей футбольный симулятор FIFA, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» собрал состав лучших игроков прошедшего года. Он расставил игроков по схеме 4-2-4.
Команда Невилла: Алиссон («Ливерпуль»), Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тео Эрнандес («Милан»), Лука Модрич («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»).
Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, Модрич – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Каррагера
Если бы Мбаппе за счет индивидуального мастерства мог приводить к финалам клубы и сборные, то ПСЖ давно ЛЧ взял.
2. С чего ты взял, что по гол+пас Мбаппе первый - у них по 10 баллов
3. Победитель ЧМ - Месси (который признавался лучшим игроком в 5 из 7 игр), а не Мбаппе. так что все закономерно - Месси MVP ЧМ-2022!
Чтоб вы знали:
Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее
Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей.
Лучший по системе г+п: Мбапее
Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее
Больше всех ключевых передач: Гризманн
Лучший по обводкам: Мусиала и Мбапее.
И вот как этот меси стал игроком турнира? Если по главным параметрам он даже не Лучший. Месьи и в финале ЧМ ничего не показал кроме левой пенки и гол в пустые ворота. Его камавинга сдержал.
А вот то что Месьи стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД.
Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁♂️ БРЕД.
Ну вот ответьте, неужели меси нужно провести хороший отрезок и его можно признавать лучшим? 🤡
С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. А ведь он был лучше. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч.
Я даже не удивлюсь, если ему ещё зм отдадут. За голы в 6 лиге мире и за 5 пенок на ЧМ 🤣
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