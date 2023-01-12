Месси, Мбаппе, Левандовски, Модрич, Холанд, де Брюйне – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Невилла

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Гари Невилл составил символическую сборную лучших игроков 2022 года. 

По просьбе компании EA Sports, выпускающей футбольный симулятор FIFA, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» собрал состав лучших игроков прошедшего года. Он расставил игроков по схеме 4-2-4. 

Команда Невилла: Алиссон («Ливерпуль»), Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тео Эрнандес («Милан»), Лука Модрич («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»). 

Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, Модрич – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Каррагера

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21 комментарий

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асеке асеке
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Ответ sayemlo
Ахах. Помните, когда месьи признали лучшим игроком 2022 года? 🤣 за хорошую игру на ЧМ. Где это гений пробил 5 пенок за 7 матчей. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мусиала и Мбапее. И вот как этот меси стал игроком турнира? Если по главным параметрам он даже не Лучший. Месьи и в финале ЧМ ничего не показал кроме левой пенки и гол в пустые ворота. Его камавинга сдержал. А вот то что Месьи стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. Ну вот ответьте, неужели меси нужно провести хороший отрезок и его можно признавать лучшим? 🤡 С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. А ведь он был лучше. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. Я даже не удивлюсь, если ему ещё зм отдадут. За голы в 6 лиге мире и за 5 пенок на ЧМ 🤣 ...
Ты можешь бредить сколько угодно, но король футбола Пеле тоже в 1962 просидел ЧМ на скамейке из за травмы. В 1966 вообще из под группы не вышел со сборной и никогда не был лучшим бомбардиром на всех ЧМ с его участием, но его статистика и влияние на футбол и сборную в целом было неоспоримо.
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асеке асеке
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Ответ sayemlo
Ахах. Помните, когда месьи признали лучшим игроком 2022 года? 🤣 за хорошую игру на ЧМ. Где это гений пробил 5 пенок за 7 матчей. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мусиала и Мбапее. И вот как этот меси стал игроком турнира? Если по главным параметрам он даже не Лучший. Месьи и в финале ЧМ ничего не показал кроме левой пенки и гол в пустые ворота. Его камавинга сдержал. А вот то что Месьи стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. Ну вот ответьте, неужели меси нужно провести хороший отрезок и его можно признавать лучшим? 🤡 С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. А ведь он был лучше. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. Я даже не удивлюсь, если ему ещё зм отдадут. За голы в 6 лиге мире и за 5 пенок на ЧМ 🤣 ...
Вообще то чтобы дойти до финала нужно с начало из подгруппы сборную вывести. Потом 1/8 1/4 и полуфинал пройти. Там видимо Месси на скамейке сидел? В финале Мбаппе пенки не бил? Если ты считаешь пенки простым делом спроси это у игроков Бразилов, Нидерландов и Франции. К твоему сведению Кройф, Марадона в финалах ЧМ вообще никогда не забивали и вообще немного забивали на ЧМ и что не лучшие игроки были?
Если бы Мбаппе за счет индивидуального мастерства мог приводить к финалам клубы и сборные, то ПСЖ давно ЛЧ взял.
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Syndycate
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Ответ S H A R K
Лева на дистанции лучше и стабильнее. Бензи был хорош в прошлом сезоне, а если взять календарный год, то первую половину 2022 провёл безупречно, а на второй половине года Бензи исчез
Ну Месси тоже исчез во второй половине 21 года, но это не помешало ему ЗМ получить) (Тогда еще ЗМ за календарный год вручали, а не сезон как сейчас)
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Denis Spiridenock
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Ответ Extrim
Ну это лично мнение Невила не стоит воспринимать его всерьез
Вау, человека попросили составить на свой взгляд сборную лучших игроков, и он составил сборную лучших игроков НА СВОЙ ВЗГЛЯД!!! Ничего себе, где он не прав в своем мнении? Ты поищи свои сборные в конце тетради по любому предмету, уверен там тоже адекватностью есть к чему придраться
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Isa Babaev
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Алиссон? 🤣
Что смешного? Беккер топ 1 уже который сезон
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Станислав Л
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Ответ sayemlo
Ахах. Помните, когда месьи признали лучшим игроком 2022 года? 🤣 за хорошую игру на ЧМ. Где это гений пробил 5 пенок за 7 матчей. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мусиала и Мбапее. И вот как этот меси стал игроком турнира? Если по главным параметрам он даже не Лучший. Месьи и в финале ЧМ ничего не показал кроме левой пенки и гол в пустые ворота. Его камавинга сдержал. А вот то что Месьи стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. Ну вот ответьте, неужели меси нужно провести хороший отрезок и его можно признавать лучшим? 🤡 С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. А ведь он был лучше. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. Я даже не удивлюсь, если ему ещё зм отдадут. За голы в 6 лиге мире и за 5 пенок на ЧМ 🤣 ...
1. у Месси ассисты важные в плейофф, в отличие от Бруну
2. С чего ты взял, что по гол+пас Мбаппе первый - у них по 10 баллов
3. Победитель ЧМ - Месси (который признавался лучшим игроком в 5 из 7 игр), а не Мбаппе. так что все закономерно - Месси MVP ЧМ-2022!
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А.В. Бубнов
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Этгт вообще 1 игрока из аеглийского клуба добавил... И то, из Ненавистного Ливерпуля...
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sayemlo
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
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Умей принимать правду))
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S H A R K
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Ответ Ronny92
Левандовски вместо Бензема, яснопонятно)
Лева на дистанции лучше и стабильнее. Бензи был хорош в прошлом сезоне, а если взять календарный год, то первую половину 2022 провёл безупречно, а на второй половине года Бензи исчез
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ sayemlo
Ахах. Помните, когда месьи признали лучшим игроком 2022 года? 🤣 за хорошую игру на ЧМ. Где это гений пробил 5 пенок за 7 матчей. И он умудрился стать лучшим игроком турнира. Чтоб вы знали: Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей. Лучший по системе г+п: Мбапее Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее Больше всех ключевых передач: Гризманн Лучший по обводкам: Мусиала и Мбапее. И вот как этот меси стал игроком турнира? Если по главным параметрам он даже не Лучший. Месьи и в финале ЧМ ничего не показал кроме левой пенки и гол в пустые ворота. Его камавинга сдержал. А вот то что Месьи стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД. Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД. Ну вот ответьте, неужели меси нужно провести хороший отрезок и его можно признавать лучшим? 🤡 С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. А ведь он был лучше. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч. Я даже не удивлюсь, если ему ещё зм отдадут. За голы в 6 лиге мире и за 5 пенок на ЧМ 🤣 ...
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Arman FCSM
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- Какая некрасивая сборная, - послышалось из аравийских пустынь
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Гегенпрессинг Рангника
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Алиссон? 🤣
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DolJun
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диаш? ахахаха, поэтому из невила нормального тренера и не вышло)
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Ronny92
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Левандовски вместо Бензема, яснопонятно)
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v.dug1n
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Ответ kontelaki
он уже сдулся
Не спорю форма Карима далека от идеала. Но состав за 2022 в целом, а не последние полгода. До лета это был лучший футболист с запасом
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kontelaki
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Ответ sayemlo
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бензема не месси, к сожалению
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Extrim
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Ну это лично мнение Невила не стоит воспринимать его всерьез
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ЧИКО
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Наверное Невилл с большим удовольствием заменил бы Месси на Роналду, но грустная для него вероятность, не даёт это сделать….
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sayemlo
Ответ kontelaki
он уже сдулся
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kontelaki
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Ответ v.dug1n
Бензема: ну да, ну да, пошел я н…
он уже сдулся
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sayemlo
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Ахах. Помните, когда месьи признали лучшим игроком 2022 года? 🤣 за хорошую игру на ЧМ. Где это гений пробил 5 пенок за 7 матчей. И он умудрился стать лучшим игроком турнира.

Чтоб вы знали:

Лучшим бомбардиром стал чм:Мбапее
Лучшим ассистентом чм:Бруну(у него лучший показатель) 3 ассиста за 4 матчей.

Лучший по системе г+п: Мбапее

Лучший бомбардир в плей офф: Мбапее

Больше всех ключевых передач: Гризманн

Лучший по обводкам: Мусиала и Мбапее.

И вот как этот меси стал игроком турнира? Если по главным параметрам он даже не Лучший. Месьи и в финале ЧМ ничего не показал кроме левой пенки и гол в пустые ворота. Его камавинга сдержал.

А вот то что Месьи стал игроком 2022 года с отрывом на 200 очков от 2 Карима и Мбппее. БРЕД.

Бензема который тащил Реал, взял лч, стал лучшим игроком ла лиги, лучшим бомбардиром лч, игроком лч, лучшим по г+п в ла лиге, Лучший по г+п в лч, взял Зм, взял ла лигу, кубок Испании, супер кубок уефа. И игрок с такими достижениями отстал на 200 очков 💁‍♂️ БРЕД.

Ну вот ответьте, неужели меси нужно провести хороший отрезок и его можно признавать лучшим? 🤡

С таким же успехом можно было признать мбапее лучшим игроком 2022. А ведь он был лучше. Забил больше, больше результативных действий сделал. На чм Лучший бомбардир, Лучший по г+п, Лучший бомбардир в стади плей офф ЧМ, сделал хетрик в финале лч.

Я даже не удивлюсь, если ему ещё зм отдадут. За голы в 6 лиге мире и за 5 пенок на ЧМ 🤣
...
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v.dug1n
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Бензема: ну да, ну да, пошел я н…
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Кирилл Голивец
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С таким центром поля и краями обороны эта команда заканчивала бы матчи со счетами 11:5
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