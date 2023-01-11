Гунько о селекции «Зенита»: «Это игра не по равным правилам. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» отправные точки совершенно отличны»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Армения Урарту Дмитрий Гунько Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о борьбе клуба за чемпионство.

«Посоревноваться есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно.

Отправные точки в селекции совершенно разные. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» они совершенно отличны от отправных точек «Зенита». Это игра не по равным правилам, на мой взгляд», – заявил специалист, возглавляющий «Урарту».

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37 комментариев

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Omega-3
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Отправные точки московских команд - это МГК КПСС, МВД СССР, МПС СССР и т.п. А в 90-е - деньги, награбленные московскими олигархами по всей стране. Несравнимо с возможностями ЛОМО, нищей мэрии С-Пб. и петербургских предпринимателей после приватизации команды.
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Ксяоми Ноутов
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Ответ Дмитрий9779
Игра не по правилам это когда у некоторых 9-10 выездов ..из Москвы,а у других 15.И потом,смешно слышать как московские всей России про свою бедность затирают.
Так переезжайте в Москву и не нойте, можете в Химках поселиться.
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Тайосич
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Ответ Александра Александрова
Покупают всякий шлак за баснословные деньги , а потом плачут , у нас денег нет !
А 150 млн долларов на 3х футболистов это баснословные деньги? И кто ещё из рос.клубов может себе такое позволить?
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Тайосич
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Ответ hartum
Комментарий удален модератором
Когда Зенит свалится в небытие без гос.финансирования и будет жаловаться на это, все также будут говорить этому лузеру.
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Юрий Кечко
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Интересно ныл кто так в Англии когда на Челси и Сити упали деньги ? Или во Франции когда на псж
Мне просто интересно везде так , или это наша ментальность постоянно ныть , и думать о том что б сильный стал слабее а не самому сильнее )
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Тайосич
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Ответ Zenith forever
А успехов у Зенита в последнее время куда больше, чем у Спартака Локо, Динамо и ЦСКА вместе взятых. А если посмотреть на результаты матчей Зенита с московскими командами, то возникает вопрос, а куда эти клубы вообще свои бюджеты тратят и главное для чего?
Так всё же взаимосвязано. У Зенита 1-й бюджет в лиге с большим отрывом. Огромные зарплаты, огромные траты на трансферы. Смешно сказать: Зенит на 3-х футболистов потратил 150 млн. долларов. У Спартака самый дорогой футболист в истории клуба - Гус Тиль - 18 млн. долларов. У Зенита футболистов дороже этой цены целых 10!
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Burel
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Ответ Александра Александрова
Покупают всякий шлак за баснословные деньги , а потом плачут , у нас денег нет !
если что, последует звонок из администрации президента, как с Быстровым и Суторминым
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Тайосич
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Ответ Дмитрий9779
Игра не по правилам это когда у некоторых 9-10 выездов ..из Москвы,а у других 15.И потом,смешно слышать как московские всей России про свою бедность затирают.
Так Зенит же угробил питерское Динамо под лозунг "один город - одна команда", чего теперь ноете?
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Burel
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Ответ SMART789
изучить как Романцев угрожал игрокам, что закроет дрогу в сборной при отказе его Спартаку?
это кого же Спартак переманил из Ротора и Алании 😂 Даже Горюнов говорил, что в Роторе больше платили. И Панова не удалось подписать
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Ковид 07.10.52
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Ответ Xameleon1992
А не в Москве ли всё деньги были в 90е?? Ммм? Не слышу
И это было правильно, поэтому теперь очередь Питера дошла...Кто следующий?
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Burel
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Ответ Назар Игорь
По правилам всегда играл один Спартак, по правилам разбойника с большой дороги. Много лет собирали лучших футболистов СССР и шикарными по тем временам условиями заманивали в народный клуб.
такие шикарные, что у Спартака даже своего стадиона не было
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Burel
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это точно. До накачивания госденьгами у него даже глориков не было: 200 человек в первой лиге ходило
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Ковид 07.10.52
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Нет...нет и нет...все нормально, все в равных условиях, у всех равные возможности, а это клевета....и спартаковский заговор против многострадального флагмана нашего футбола, который от бедности до бразильского рынка второсортных футболистов опустился....
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KOTOV71
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Короче , в Зените тоже " пилят", но , как-то не так ,как в Москве. Не " по правилам".
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Андрей Лоел
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Надеюсь когда нибудь все причастные к Зениту сядут.
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Люблю Марго Робби
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Ждём что скажет по этому поводу Вакутагин.....
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В Питере Пять
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Ответ Xameleon1992
А не в Москве ли всё деньги были в 90е?? Ммм? Не слышу
Так и сейчас не сильно что-то поменялось.
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SMART789
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Ответ alexpashc1982@gmail.com
изучи откуда Спартак брал игроков, а потом умничай
изучить как Романцев угрожал игрокам, что закроет дрогу в сборной при отказе его Спартаку?
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Андрей Лоел
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Ответ Xameleon1992
А не в Москве ли всё деньги были в 90е?? Ммм? Не слышу
А должны быть в Урюпинске?
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Николай Иванов
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В следующем году Сургутнефтегаз покупает лукойл и присоединяет его к себе. И будет финансировать тюменский футбол, либо вообще сургутскую команду сделают, по примеру Краснодара. Спартаку же обрезают финансирование до уровня Ростова, вот и начали вылазить разного рода эксперты))
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Aleksander Naumow
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Ответ Xameleon1992
А не в Москве ли всё деньги были в 90е?? Ммм? Не слышу
Ну скажем так в Москве и на сегодняшний день пол бюджета страны🤣
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alexpashc1982@gmail.com
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Ответ Назар Игорь
По правилам всегда играл один Спартак, по правилам разбойника с большой дороги. Много лет собирали лучших футболистов СССР и шикарными по тем временам условиями заманивали в народный клуб.
изучи откуда Спартак брал игроков, а потом умничай
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Zenith forever
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Ответ Спартак Сила Народ
Гуня прав У зени бюджет Как у Спартака, локо, динамо и цска вместе взятые
А успехов у Зенита в последнее время куда больше, чем у Спартака Локо, Динамо и ЦСКА вместе взятых. А если посмотреть на результаты матчей Зенита с московскими командами, то возникает вопрос, а куда эти клубы вообще свои бюджеты тратят и главное для чего?
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Xameleon1992
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А не в Москве ли всё деньги были в 90е?? Ммм? Не слышу
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Александра Александрова
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Покупают всякий шлак за баснословные деньги , а потом плачут , у нас денег нет !
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