Гунько о селекции «Зенита»: «Это игра не по равным правилам. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» отправные точки совершенно отличны»

Бывший главный тренер « » Дмитрий Гунько высказался о борьбе клуба за чемпионство.

«Посоревноваться есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно.

Отправные точки в селекции совершенно разные. У «Спартака», « » и « » они совершенно отличны от отправных точек « ». Это игра не по равным правилам, на мой взгляд», – заявил специалист, возглавляющий « ».