Гунько о селекции «Зенита»: «Это игра не по равным правилам. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» отправные точки совершенно отличны»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о борьбе клуба за чемпионство.
«Посоревноваться есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно.
Отправные точки в селекции совершенно разные. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» они совершенно отличны от отправных точек «Зенита». Это игра не по равным правилам, на мой взгляд», – заявил специалист, возглавляющий «Урарту».
Мне просто интересно везде так , или это наша ментальность постоянно ныть , и думать о том что б сильный стал слабее а не самому сильнее )