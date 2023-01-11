Хлусевич о «Спартаке»: «Уверен, «Зенит» догнать по силам. Готов на 100%»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич оценил перспективы «Спартака» в весенней части сезона Мир РПЛ.

11 января футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли углубленное медицинское обследование.

«Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», – сказал полузащитник «Спартака» и сборной России.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают вторую строчку, набрав 36 очков в 17 матчах, и отстают от «Зенита» на 6 очков.

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13 комментариев

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Vladimir Mayveev
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Сам то понял чего сказал какие там по силам щяс еще два бразильяра подъедут не зенит а сборная Бразилии во всей ерасе😎
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Ильдар Фарукшин
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Ответ Ильдар Фарукшин
Сине бело ГОЛУБЫЕ про Спартак читаете
И меня, молодцы и правда из "культурной" 😊😊😊
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Дмитрий9779
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Вы знаете...Хлусевич один из тех кто бьётся от и до.Заявление?А что он должен был сказать?Зенит-чемпион,а мы за второе будем биЦЦА?Пока есть какие-то шансы догнать ничего не потеряно,так считаю,но удачи желать не буду😁
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Ильдар Фарукшин
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Сине бело ГОЛУБЫЕ про Спартак читаете
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.ru
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Медосмотр прошел хорошо....
Зенит догнать по силам... судя по этому заявлению, не факт
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Валерий сибиряк
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Хлусевич ты на Марсе живёшь . У вас с#ейчас бандита экстрадируют в Голландию и вам пипец
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Мелехов
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В том сезоне тоже хотели догнать и заняли 10 место..
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Назар Игорь
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Если отмажут наркоторговца, то может и пободаетесь с Ростовом, подождëм до 3 марта.
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Aleksander Naumow
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Да да расскажешь 😏
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Хотел написать, что Ростов готов обогнать Спартак, но не стал: ну куда нам тягаться с грандом.
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Злодей Спб
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Тест на наркотики сдайте пожалуйста.
А то рядом с КБ даже стоять опасно, мог надышаться.
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Nick Crosier
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Конечно можно. Говорят,что в спартаке паренек один есть у него чудо есть одно. Вдыхаешь и усталости нет.
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Зелёный гопник
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Обычные слова, вплоть до очного дерби!
Потом разгром 4-0 или 7-1 и скулить будут, проходили уже…
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