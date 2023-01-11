Хлусевич о «Спартаке»: «Уверен, «Зенит» догнать по силам. Готов на 100%»
Даниил Хлусевич оценил перспективы «Спартака» в весенней части сезона Мир РПЛ.
11 января футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли углубленное медицинское обследование.
«Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», – сказал полузащитник «Спартака» и сборной России.
В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают вторую строчку, набрав 36 очков в 17 матчах, и отстают от «Зенита» на 6 очков.
Зенит догнать по силам... судя по этому заявлению, не факт
А то рядом с КБ даже стоять опасно, мог надышаться.
Потом разгром 4-0 или 7-1 и скулить будут, проходили уже…