Хлусевич о «Спартаке»: «Уверен, «Зенит» догнать по силам. Готов на 100%»

оценил перспективы «Спартака» в весенней части сезона Мир .

11 января футболисты « » вернулись из отпуска и прошли углубленное медицинское обследование.

«Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», – сказал полузащитник « » и сборной России.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают вторую строчку, набрав 36 очков в 17 матчах, и отстают от « » на 6 очков.