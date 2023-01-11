Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» против «Валенсии», «Барса» сыграет с «Бетисом» в четверг
«Реал» сыграет с «Валенсией» в среду в 1/2 финала Суперкубка Испании.
В четверг «Барселона» встретится с «Бетисом».
Матчи проходят в Саудовской Аравии.
1/2 финала
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
- Дата проведения
- 12 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В таком случае лучший клуб мира легко заберет свой 13 трофей)
Болельщик из родного города, страны... Не может в живую посмотреть матч любимой команды, потому что матч за суперкубок этой страны будет проводится в другой . Те люди больше заслужили, ну и погоня за 💵 конечно