Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» против «Валенсии», «Барса» сыграет с «Бетисом» в четверг

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Бетис результаты Суперкубок Испании Футбол

«Реал» сыграет с «Валенсией» в среду в 1/2 финала Суперкубка Испании.

В четверг «Барселона» встретится с «Бетисом».

Матчи проходят в Саудовской Аравии.

Суперкубок Испании

1/2 финала

Реал Мадрид – Валенсия
Дата проведения
11 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис – Барселона
Дата проведения
12 января, 22.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь и Реал и бчк пройдут в финал
В таком случае лучший клуб мира легко заберет свой 13 трофей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи, Барселона!🟥🟦
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cruel Snake
Это всё равно какой-то сюр. Болельщик из родного города, страны... Не может в живую посмотреть матч любимой команды, потому что матч за суперкубок этой страны будет проводится в другой . Те люди больше заслужили, ну и погоня за 💵 конечно
"БАБКИ, БАБКИ, С###, БАБКИ!"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зубы Дзюбы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cruel Snake
Это всё равно какой-то сюр. Болельщик из родного города, страны... Не может в живую посмотреть матч любимой команды, потому что матч за суперкубок этой страны будет проводится в другой . Те люди больше заслужили, ну и погоня за 💵 конечно
Почему не может? Границы открыты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это всё равно какой-то сюр.
Болельщик из родного города, страны... Не может в живую посмотреть матч любимой команды, потому что матч за суперкубок этой страны будет проводится в другой . Те люди больше заслужили, ну и погоня за 💵 конечно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий