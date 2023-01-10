«Фэйковые новости, как всегда». Леау о требовании повысить зарплату в «Милане» до 10 млн евро

Теги Милан серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау отреагировал на слухи относительно продления контракта с «Миланом». 

Вингер итальянской команды прокомментировал новость о том, что его отец требует повысить игроку зарплату до 10 миллионов евро в год, а также высокую агентскую комиссию.

«Фэйковые новости, как всегда 😴😴» – написал португалец. 

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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1 комментарий

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Fan of Sport
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Уверен, что Леау и Милан договорятся
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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