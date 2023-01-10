«Фэйковые новости, как всегда». Леау о требовании повысить зарплату в «Милане» до 10 млн евро

отреагировал на слухи относительно продления контракта с « ».

Вингер итальянской команды прокомментировал новость о том, что его отец требует повысить игроку зарплату до 10 миллионов евро в год, а также высокую агентскую комиссию.

«Фэйковые новости, как всегда 😴😴» – написал португалец.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.