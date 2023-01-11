«Поттер – не волшебник. Я не уверен, что при Гвардиоле или Клоппе результаты были бы лучше. Грэму нужно время». Пети о тренере «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Эммануэль Пети Грэм Поттер Футбол

Эммануэль Пети высказался о трудностях Грэма Поттера в «Челси». 

– Как вы думаете, усложняется ли работа Грэма Поттера трансферной политикой, которой не хватает последовательности?

– Конечно. Это уже большая разница по сравнению с «Брайтоном». И теперь он в раздевалке с большим количеством звезд, большими эго и большим числом игроков, которые недовольны.

Я могу понять разочарование в Поттере, но, на мой взгляд, он не единственный, кто несет ответственность за это. Я думаю, игроки должны посмотреть на себя в зеркало и постараться быть честными с самими собой.

Но я думаю, что мы снова возвращаемся к стратегии. Стоит ли Поттер за всеми новыми трансферами? Он только что пришел в новый клуб, и я полностью согласен с Гвардиолой. Им нужна стратегия или направление, которое можно было бы воплотить целиком, потому что на данный момент я этого не вижу.

Итак, Поттер находится под давлением. Я читал, что некоторые люди просят его уволить, в том числе некоторые бывшие игроки. Да ладно, ребята, он приехал всего несколько месяцев назад, он не волшебник.

Можно поставить на его место Гвардиолу, Клоппа или кого угодно, но я не уверен, что они добились бы лучших результатов. Так что дайте ему время. Он находится под давлением – я думаю, ему нужны результаты как можно скорее.

Этот сезон – переходный, так что не делайте глупостей. Сохраняйте спокойствие, у нас новый владелец, приходят новые игроки, и сейчас у нас новая стратегия, так что постарайтесь закончить этот сезон как можно лучше.

А пока не забывайте, что вы можете говорить о Поттере все, что хотите, но он не волшебник, и ему нужно время, как и всем остальным, – сказал бывший полузащитник «Челси».

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52 комментария

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HellLight
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Ответ DolJun
откуда инфа?
Из опыта прошлых лет
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DolJun
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Ответ HellLight
При Тухеле были бы лучше
откуда инфа?
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Ola BP
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Поттер построил шикарную команду с ограниченным бюджетом, поставив атакующий футбол.
Брайтон не боялся играть в свою игру с именитыми соперниками.
Челси до него был ужасен уже очень давно. Тухель потерял раздевалку и контроль на поле.
Этот сезон нужен для построения своих идей, но лазарет переполнен.
Я прям уверен, что те кто сейчас поливают его, потом будут кричать «я же говорил он волшебник», когда дела у Челси наладятся.
Всему нужно время.
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Max9999
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Поттер сраный магл.
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sema_qwi@mail.ru
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Ответ Пирс Морган
Тогда, "Просто Грэм", скажи-ка, с тобой никогда не происходило чего-то странного?
Например назначение в Челси?)
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alinho11
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Ответ Пирс Морган
Тогда, "Просто Грэм", скажи-ка, с тобой никогда не происходило чего-то странного?
С момента его прихода в Челси там только и происходит что-то странное
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tyuiop tyuiop
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Ответ Артем Ярошенко
Чем он лучше Тухеля, с которым команда взяла второе лч в истории?
Тем что команда поплыла при тухеле. Как всегда у тухеля
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Okaka
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Ответ GuruFutbola
С таким составом даже диспетчер Сити лэмпард вошел в топ-9
у Лэмпса все лучшие игроки были моложе на 3 года, плюс были здоровы Канте, Джеймс, в нападении были Жиру и Абрахам, а сейчас Обама и Броя, который выбыл. Виллиан был, забивший 9 голов, который даже сейчас лучше Зиеша
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Okaka
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Ответ Iuasamotu
Очень многое зависит от доверия игроков. Тренер МЮ Эрик тен Хаг, тоже не идеально начинал, а сейчас манкунианцы на ходу
Гвардиоле сезон понадобился, Клоппу еще больше времени
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Gestor_36
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Поттер не волшебник он обычный рыжий фермер
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Акира_1
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Ответ Диер Ташкент
Поттер хороший коуч. Надо просто дать время челу выстроить свою игру
Забавно. Дайте время Поттеру. На что время? Если он всю жизнь тренирует серядняки, то че он даст Челси? Если у него нету тренерских навыков и качеств психолога для такой работы. Максимум что он может - сделать из Челси серядняк, чем он и занимается. 🤭
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Air Max
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Скажите это Хагриду
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leprikon
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Ответ Пирс Морган
Тодд Боули: "Ты волшебник, Поттер"
Поттыр
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Акира_1
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Ответ Артем Ярошенко
Чем он лучше Тухеля, с которым команда взяла второе лч в истории?
Тем что общается с Боэли в Ватсапе. Это главный критерий тренера для Боэли.
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sashafan2
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Поттер не волшебник? Не может быть!
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server34
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Ответ Юрий Кечко
Мне кажется даже при Рашиде Рахимове результаты были бы лучше
Рахимов, как и любой российский тренер РПЛ ничем не хуже британских физруков. Просто их никто не зовёт в АПЛ. Да и сами они туда не стремятся.
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Породистый Газзаев
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Что значит «не волшебник»? Я в отпуске пересматривал все части, ещё какой волшебник!
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tibalt
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Хагрида на него нет
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Вячеслав Тотров
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Поттер-отличный тренер и еще проявит себя. Артета проходил такое же,даже сэра Алекса чуть не уволили в первый год работы в МЮ. Системным тренерам,коим Поттер несомненно является, требуется время для построения команды.
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rusichi
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Так все знают, что он не волшебник. Мы- Челси! Мы хотим тренера уровня Челси.
Нас приучили не ждать, пока тренер созреет. Нам нужны трофеи. Вот и все.
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Bayern2004
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Ну он же Грэм,а не Гарри.
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Ojer
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А вот Боули думал что Поттер волшебник!
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Владимир Самсонов
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Ответ AndKaz
Фразв "Поттер не волшебник" больше подошла бы кому-нибудь из семейства Малфоев.
Скорее, кому-то из Дурслей
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Артем Ярошенко
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Чем он лучше Тухеля, с которым команда взяла второе лч в истории?
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Вячеслав Тотров
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Поттер не волшебник,Обама не президент,Стерлинг не фунт
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