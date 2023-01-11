«Поттер – не волшебник. Я не уверен, что при Гвардиоле или Клоппе результаты были бы лучше. Грэму нужно время». Пети о тренере «Челси»
Эммануэль Пети высказался о трудностях Грэма Поттера в «Челси».
– Как вы думаете, усложняется ли работа Грэма Поттера трансферной политикой, которой не хватает последовательности?
– Конечно. Это уже большая разница по сравнению с «Брайтоном». И теперь он в раздевалке с большим количеством звезд, большими эго и большим числом игроков, которые недовольны.
Я могу понять разочарование в Поттере, но, на мой взгляд, он не единственный, кто несет ответственность за это. Я думаю, игроки должны посмотреть на себя в зеркало и постараться быть честными с самими собой.
Но я думаю, что мы снова возвращаемся к стратегии. Стоит ли Поттер за всеми новыми трансферами? Он только что пришел в новый клуб, и я полностью согласен с Гвардиолой. Им нужна стратегия или направление, которое можно было бы воплотить целиком, потому что на данный момент я этого не вижу.
Итак, Поттер находится под давлением. Я читал, что некоторые люди просят его уволить, в том числе некоторые бывшие игроки. Да ладно, ребята, он приехал всего несколько месяцев назад, он не волшебник.
Можно поставить на его место Гвардиолу, Клоппа или кого угодно, но я не уверен, что они добились бы лучших результатов. Так что дайте ему время. Он находится под давлением – я думаю, ему нужны результаты как можно скорее.
Этот сезон – переходный, так что не делайте глупостей. Сохраняйте спокойствие, у нас новый владелец, приходят новые игроки, и сейчас у нас новая стратегия, так что постарайтесь закончить этот сезон как можно лучше.
А пока не забывайте, что вы можете говорить о Поттере все, что хотите, но он не волшебник, и ему нужно время, как и всем остальным, – сказал бывший полузащитник «Челси».
Брайтон не боялся играть в свою игру с именитыми соперниками.
Челси до него был ужасен уже очень давно. Тухель потерял раздевалку и контроль на поле.
Этот сезон нужен для построения своих идей, но лазарет переполнен.
Я прям уверен, что те кто сейчас поливают его, потом будут кричать «я же говорил он волшебник», когда дела у Челси наладятся.
Всему нужно время.
Нас приучили не ждать, пока тренер созреет. Нам нужны трофеи. Вот и все.