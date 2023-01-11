«Челси» потратил на новичков 73,5 млн евро этой зимой и 355 млн за сезон – больше всех
«Челси» потратил на трансферы больше всех денег в этом сезоне.
Сегодня лондонский клуб арендовал у «Атлетико» полузащитника Жоау Феликса за 11 миллионов евро.
В сумме, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на новых игроков 355,49 миллиона евро – больше, чем любой другой клуб в этом сезоне. Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Юнайтед» (240,32 млн евро), третье – «Вест Хэм» (182 млн).
Трансфер Феликса стал четвертым для «Челси» в зимнее трансферное окно. За этот период лондонцы тоже потратили больше всех денег – 73,5 миллиона евро. Перед подписанием португальца «синие» купили Бенуа Бадьяшиля за 38 миллионов евро, Андрея Сантоса за 12,5 миллиона и Давида Фофана за 12 млн.
Вторым клубом по трансферным тратам в зимнее окно является «Ливерпуль», купивший Коди Гакпо за 42 миллиона евро.
От провала никто не застрахован, тоже отчасти касается и Стерлинга
То что он ими распоряжается неправильно это уже другой вопрос.
Первый клуб за 10 лет тратит по 50 рублей
Второй клуб за 3 года тратит 300 рублей
Мешком будет считаться второй, так как подавляющее большинство людей страдают деменцией!
Пошла вон собака сутулая в свой двор скулить!