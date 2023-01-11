«Челси» потратил на новичков 73,5 млн евро этой зимой и 355 млн за сезон – больше всех

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия трансферы рейтинги Жоау Феликс Бенуа Бадьяшиль деньги Давид Фофана Футбол

«Челси» потратил на трансферы больше всех денег в этом сезоне. 

Сегодня лондонский клуб арендовал у «Атлетико» полузащитника Жоау Феликса за 11 миллионов евро.

В сумме, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на новых игроков 355,49 миллиона евро – больше, чем любой другой клуб в этом сезоне. Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Юнайтед» (240,32 млн евро), третье – «Вест Хэм» (182 млн).

Трансфер Феликса стал четвертым для «Челси» в зимнее трансферное окно. За этот период лондонцы тоже потратили больше всех денег – 73,5 миллиона евро. Перед подписанием португальца «синие» купили Бенуа Бадьяшиля за 38 миллионов евро, Андрея Сантоса за 12,5 миллиона и Давида Фофана за 12 млн. 

Вторым клубом по трансферным тратам в зимнее окно является «Ливерпуль», купивший Коди Гакпо за 42 миллиона евро. 

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51 комментарий

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Benner
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Ответ Александра Александрова
Лондонский «Челси» потратил на трансферы больше всех остальных футбольных клубов мира, начиная с сезона-2000/01. Об этом сообщает Transfermarkt. В XXI веке «аристократы» в общей сложности потратили на трансферы €2,4 млрд. Это представьте ещё инфляцию подсчитали бы , но мешки это Сити и Псж ! Нужно срочно ффп )) на этот мешок столько выкинули наворованных денег из России , а они как мужики в футбол ни разу не сыграли , всё трусливый футбол от печки !
По факту все👍🏼
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Седесим Куиндесимов
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Ответ Криштиану Роналду
Самое главное что ни одного настоящего топ трансфера не сделали потратив такую космическую сумму, Боэли шо попало набрал...
Кулибали хоть и не оправдал ожидания, но нельзя не назвать его трансфер топовым

От провала никто не застрахован, тоже отчасти касается и Стерлинга
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Shuller18
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Ответ Roman
О, у тебя уже персональные хейтеры появляются. Специально регаются, чтобы нагрубить тебе в одном сообщение и уйти в бановый закат. Растет твоя популярность)
Ну блин, я же легенда сайта)
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The Best
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Ответ Александра Александрова
синий мешок больше всех потратил в 21 веке !
У Боули хотя бы деньги имеются в отличии от некоторых)
То что он ими распоряжается неправильно это уже другой вопрос.
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aidos_1979
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Фк мем, не дня без роффла))) (с) должун))
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Ден Ден
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Ответ Кирилл Голивец
Когда у руля Смородская в брюках, это бессмысленно.
Значит в атаке - пошире, в защите - поуже будут играть))
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Nuraly Amirov
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Ответ chugunok
Прости, Рома, мы все про*****
Рома в начали своего пути не хуже деньгами сорил)
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Dm Kznts
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Громадная разница
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kontelaki
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Ответ Heyarager
Как же хорошее быстро забывается: сначала Криштиану, теперь Челси… Пошла вон собака сутулая в свой двор скулить!
тот момент когда реал мадрид > челси
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Джавез Тилл
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Ответ Александра Александрова
Лондонский «Челси» потратил на трансферы больше всех остальных футбольных клубов мира, начиная с сезона-2000/01. Об этом сообщает Transfermarkt. В XXI веке «аристократы» в общей сложности потратили на трансферы €2,4 млрд. Это представьте ещё инфляцию подсчитали бы , но мешки это Сити и Псж ! Нужно срочно ффп )) на этот мешок столько выкинули наворованных денег из России , а они как мужики в футбол ни разу не сыграли , всё трусливый футбол от печки !
Смотри как это работает:
Первый клуб за 10 лет тратит по 50 рублей
Второй клуб за 3 года тратит 300 рублей
Мешком будет считаться второй, так как подавляющее большинство людей страдают деменцией!
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Владимир Самсонов
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Ответ Всеволод Кротенок
Если ты говоришь за весь сезон, то Стерлинг, Кукурелья и Кулибали не топ игроки?
Кулибаби - топ, Стерлинг - ещё куда ни шло, но Кукурелья - то с каких пор топ-игрок?
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rusichi
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И получил за это Золотой Глобус. А за что еще можно получить глобус, да еще золотой?)))
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Heyarager
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Ответ Александра Александрова
синий мешок больше всех потратил в 21 веке !
Как же хорошее быстро забывается: сначала Криштиану, теперь Челси…

Пошла вон собака сутулая в свой двор скулить!
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Всеволод Кротенок
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Ответ chugunok
Кулибали на данный момент абсолютно мертвый
Ну, до перехода был топом, но видимо АПЛ это не для него
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Born is the King
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Там Боэли ещё и Золотой Глобус купил
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человек-муравей человек-физрук
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участвовать в ЛК бесценно
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Всеволод Кротенок
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Ответ alexcrete
Кукурелья тут явно лишний ) Остальных можно было отнести к топам до перехода в Челси)
Эм, Кукурелья был одним из лучших ЛЗ прошлого сезона и лучшим игроком Брайтона. Поэтому он точно топ и сейчас это доказывает
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Алексей Гусев
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интересно по европе такой же топ, да и второй интересный факт, а мне кажется что всеми клубами кто "трантится" владеют американцы?
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Никита Китаев
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Ответ Кирилл Голивец
Когда у руля Смородская в брюках, это бессмысленно.
Это сейчас, в том числе, камень в огород Смородской был?)
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Алексей Гусев
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Ответ Maksim1302
При Абрамовиче такой ерунды не было, сразу видно кто правильно руководит, а кто тупо сорит деньгами (но они могут и закончится)
ну со стороны политики США он правильно делает, пускает как можно больше вечнозеленых в рынки...
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Никита Китаев
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Ответ alexcrete
Кукурелья тут явно лишний ) Остальных можно было отнести к топам до перехода в Челси)
Кукурелья хорош в Брайтоне был, камон)
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bm
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Ответ Акира_1
Стоит добавить, что Челси пытался решить проблемы с составом после ухода 2 центральных защитников и травм ещё 9 игроков, а не просто так накупить кого-то. Другое дело, что Боэли купил совсем не тех без нормального спортивного директора. 🤷‍♂️
Ну какой нормальный владелец меняет тренера почти сразу после закрытия ТО?!
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Alan Kesaev
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Пока что новый менеджмент клуба не особо впечатляет, начиная с абсолютно необоснованного и необъяснимого увольнения одного из лучших тренеров мира Тухеля, и заменой его непонятно на кого, и заканчивая невнятными трансферами за совсем немаленькие деньги.....
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хавбек+
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боули вроде не дурак похоже так нужно было
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Roman
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Ответ Shuller18
Деньги на ветер.
О, у тебя уже персональные хейтеры появляются. Специально регаются, чтобы нагрубить тебе в одном сообщение и уйти в бановый закат. Растет твоя популярность)
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