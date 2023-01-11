Пулишич пропустит 2 месяца из-за травмы колена, полученной в матче «Челси» с «Ман Сити»

Полузащитник « » вряд ли выйдет на поле до окончания зимы.

Американец получил травму колена в матче с «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ и был заменен на 22-й минуте.

«Мы считаем, что Кристиан пропустит пару месяцев. Надеемся, что меньше, но временные рамки вот такие», – сказал главный тренер «синих» .

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.