Пулишич пропустит 2 месяца из-за травмы колена, полученной в матче «Челси» с «Ман Сити»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Кристиан Пулишич Грэм Поттер Здоровье Футбол

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич вряд ли выйдет на поле до окончания зимы.

Американец получил травму колена в матче с «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ и был заменен на 22-й минуте.

«Мы считаем, что Кристиан пропустит пару месяцев. Надеемся, что меньше, но временные рамки вот такие», – сказал главный тренер «синих» Грэм Поттер.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
собственно зачем фелиш и был нужен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Okaka
хлам? я думал, что это топ-игроки
Ага, а Поттер тогда топ тренер.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
эпидемия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Акира_1
Ну типично. Нормально отбегал ЧМ, а значит можно на отдых в Челси за ЗП. В конце сезона нужно сливать весь этот хлам: Пулишич, Зиеш, Обамеянг.
хлам? я думал, что это топ-игроки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksander Naumow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Aleksander Naumow
Конечно жаль Финито, но почему же он на ветке рпл, а не апл?
О спасибо модерация❤️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну типично. Нормально отбегал ЧМ, а значит можно на отдых в Челси за ЗП. В конце сезона нужно сливать весь этот хлам: Пулишич, Зиеш, Обамеянг.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgen_Hazard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять колено. Сколько игроков вылетело у Челси с коленом?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Синяков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заколебал этот стеклянный
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksander Naumow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно жаль Финито, но почему же он на ветке рпл, а не апл?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий