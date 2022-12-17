Патрис Эвра: «Игроки «МЮ» не уважают и не поддерживают Магуайра. У него есть повязка, но нет статуса лидера. Он должен сказать: «Я тут главный, я тот, кто ни разу не подвел Англию»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о проблемах Харри Магуайра.
«Можно утверждать, что Магуайр ни разу не подвел Англию на чемпионате мира. А Харри может спросить, почему он регулярно играет за сборную, но не в «Манчестер Юнайтед».
Я видел футболистов, которые прекрасно играли за сборную, а за клуб – ужасно. Бывало и наоборот. Магуайру нужно обрести ту же веру в тренера и партнеров, что есть у него в сборной.
Его позиции никогда не были устойчивыми после перехода в «МЮ». Даже в качестве капитана он не пользовался уважением и не получал поддержки от других игроков. У него есть повязка, но нет статуса лидера, в отличие от сборной Англии.
«МЮ» нужно помочь Магуайру снова начать играть, а Магуайр должен сказать: «Так, я тут главный, я Харри Магуайр, человек, который никогда не подводил свою страну», – отметил Эвра в интервью Betfair.
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